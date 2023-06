FC Augsburg

FCA-Profi Engels überflügelt seine Mitspieler

Plus Der Belgier Arne Engels zählt beim FC Augsburg zu den Entdeckungen der vergangenen Saison. Das zeigt sich in seinem wirtschaftlichen Wert, aber auch in einem bedeutenden Ranking.

Als der FC Augsburg in der Winterpause einen gewissen Arne Engels aus der zweiten belgischen Liga verpflichtete, war der Name kaum bekannt. Engels spielte für den Club NXT, den Nachwuchsunterbau des FC Brügge. Inzwischen jedoch hat sich der 19-Jährige durchaus einen Namen gemacht. 18 Bundesligaspiele genügten dem Jungprofi, um Marken zu setzen. Seit seiner Verpflichtung stand er in jedem Spiel in der Startelf, lediglich eine Partie verpasste er wegen Gelb-Sperre. Mit Engels ist dem FCA ein Glücksgriff gelungen. Wobei neben dem Spieler selbst Trainer Enrico Maaßen entscheidend zur Entwicklung beigetragen hat. Aus der Not heraus testete Maaßen den offensiven Flügelspieler im zentralen Mittelfeld. Und genau dort ist Engels inzwischen zu einer Bundesliga-Stammkraft aufgestiegen.

Entwickelt sich ein Nachwuchsspieler kometenhaft, steigert er ebenso rasant seinen Marktwert. Nach Berechnungen des Branchenportals Transfermarkt.de (TM) wuchs der wirtschaftliche Wert von Engels seit seinem Wirken in Deutschland um vier Millionen Euro auf insgesamt 7,5 Millionen Euro. Eine satte Steigerung, die noch interessanter wird, wenn die bezahlte Ablösesumme in die Beurteilung einfließt. Gerade einmal 100.000 Euro hat der FCA für die Dienste des Belgiers aufgebracht. Engels könnte in den kommenden Wochen und Monaten sogar noch wertvoller werden - sportlich wie finanziell.

