FC Augsburg

06:15 Uhr

FCA-Profi Gouweleeuw: "Wenn es stressig wird, werde ich doch gebraucht"

Plus Gegen Mainz 05 zeigt der ehemalige Kapitän seine Qualitäten als Abwehrchef. Gegenüber den Verantwortlichen des FC Augsburg verspürt er Genugtuung, weil er plötzlich wieder ein bedeutender Faktor ist.

Arne Engels und Jeffrey Gouweleeuw unterhielten sich kurz nahe des Augsburger Strafraums. Der eine Belgier, der andere Niederländer - man versteht sich. Engels hatte für ein Foul kurz zuvor die Gelbe Karte gesehen. Ahnte aber, dass sich die Strafe noch erhöhen könnte. Nach Studium der Videobilder zeigte Schiedsrichter Marco Fritz dem Mittelfeldspieler des FC Augsburg zu Recht die Rote Karte. Eine halbe Stunde in Unterzahl mussten die Augsburger also überstehen, um den ersten Saisonsieg zu holen. Gouweleeuw, zentraler Innenverteidiger einer Dreierkette, hatte folglich noch mehr Arbeit. Weitere Luftduelle mit den kantigen und bulligen Angreifern Karim Onisiwo und Ludovic Ajorque warteten auf ihn. "Darauf muss man sich einstellen", meinte der FCA-Verteidiger.

Erstmals hatte er in dieser Saison in der Startelf gestanden, nachdem die Augsburger Verantwortlichen ihm im Sommer mitgeteilt hatten, seinen bis Ende Juni 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Der FCA versuchte, Gouweleeuw zu verkaufen. Doch ein Angebot, das allen Parteien zusagte, gab es nicht. Hinzu kam eine Fuß-OP, die den Niederländer großteils die Vorbereitung verpassen ließ. In diese Zeit hinein fiel seine Entscheidung, sich für das Amt des Kapitäns nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Andererseits war der Klub nach Informationen unserer Redaktion nicht mehr glücklich damit, wie Gouweleeuw seine Aufgaben als Kapitän wahrnahm. Das Trainerteam um Enrico Maaßen hätte vor der Saison wohl unabhängig von Gouweleeuws Entscheidung einen neuen Spielführer bestimmt.

