FCA-Profi Kevin Mbabu lässt seine Zukunft offen

Plus Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt der Rechtsverteidiger aus der Schweiz immer besser in Form. Sein größtes Ziel bleibt die EM-Teilnahme mit der Schweiz.

Von Johannes Graf

Gewährt einem der FC Bayern München solche Freiheiten, muss man diese nutzen. Weder Jamal Musiala noch Alphonso Davies stellten sich Kevin Mbabu in der 52. Minute in den Weg. So konnte der Rechtsverteidiger des FC Augsburg ungehindert den Ball in den Strafraum heben. Seine gefühlvolle Hereingabe nutzte FCA-Kapitän Ermedin Demirovic per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:2. Szenen wie diese tun Mbabu gut. Sie zeigen ihm, dass er sich auf dem richtigen Weg befindet. "Ich merke, dass ich regelmäßig spiele. Ich komme immer besser in den Rhythmus", betont der Spieler, dessen Markenzeichen seine auffälligen Rastazöpfe sind.

Unmittelbar vor Ende der Wechselfrist, als letzter Transfer des Sommers, hatte der FCA den Schweizer mit Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo vom englischen Erstligisten FC Fulham ausgeliehen. In seiner Augsburger Anfangsphase hatte der 28-Jährige mit gewöhnlichen Anpassungsproblemen nach einem Standortwechsel zu kämpfen. Zudem lief es sportlich unter dem ehemaligen Trainer Enrico Maaßen nicht wie gewünscht, und Leistenprobleme bremsten ihn zeitweilig aus. Maaßens Nachfolger Jess Thorup setzte zunächst auf den Polen Robert Gumny. Inzwischen zählt Mbabu zum Stammpersonal, seit Ende November, seit dem Auswärtsspiel bei Union Berlin (1:1), stand er in jeder Partie in der Startelf.

