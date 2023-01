FC Augsburg

vor 16 Min.

FCA-Profi Niklas Dorsch gibt sich zuversichtlich: "Fühle mich besser als erwartet"

Niklas Dorsch, hier im Gespräch mit unserem Redakteur Marco Scheinhof, will zum Rückrundenstart wieder im Kader des FC Augsburg stehen.

Plus Niklas Dorsch spricht über seine schwierige Zeit nach zwei Mittelfußbrüchen, die Rückrunde beim FCA und warum er Hoffnung hat, in Dortmund zumindest im Kader zu stehen.

Von Marco Scheinhof

Herr Dorsch, Sie sind hier in Spanien in Ihrem dritten Trainingslager mit dem FC Augsburg. So wirklich ohne Probleme waren Sie bislang noch nicht dabei.

