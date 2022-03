FCA-Profi Pedersen für dänische Nationalmannschaft nominiert

Im Kader des FC Augsburg findet sich ein weiterer Nationalspieler. Mads Pedersen wurde erstmals für Dänemark nachnominiert und könnte zu seinem ersten Länderspiel kommen.

In der laufenden Runde kommt Mads Pedersen im Trikot des FC Augsburg regelmäßig zu Einsätzen. In 23 Bundesligabegegnungen stand der 25-jährige Däne auf dem Rasen. Einen Treffer hat der Linksfuß erzielt. Doch der hatte es in sich: Beim 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern München wuchtete er den Ball zur Führung an Manuel Neuer vorbei ins Netz. An diese Szene dürfte auch Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjuland gedacht haben, als er einen Spieler nachnominieren musste. Der Coach brauchte Ersatz für Thomas Delaney (FC Sevilla) und Yussuf Poulsen (Leipzig), die vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist waren. Pedersen gehört nun zum Kader für das Testspiel gegen Serbien (Dienstag, 18 Uhr).

Der WM einen großen Schritt näher gekommen ist Ricardo Pepi. Der Angreifer des FCA kam in der Partie gegen Panama nicht zum Einsatz. Als Zuschauer erlebte er den souveränen 5:1-Erfolg der USA, die vor dem abschließenden Finalrundenspiel gegen Costa Rica beste Chancen auf die direkte WM-Qualifikation haben. Vor einem Prestigeduell steht Carlos Gruezo, der sich mit Ecuador bereits für die Wüsten-Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Im Aufeinandertreffen mit Argentinien ist seine Zweikampfhärte gefragt.

FCA-Trainer Markus Weinzierl rüstet sich im Kampf gegen den Abstieg

Einen neuen Trainer wird demnächst Michael Gregoritsch in seiner Landesauswahl bekommen. Franco Foda hat nach viereinhalb Jahren seinen Rücktritt als ÖFB-Trainer erklärt. Für die verpasste WM-Qualifikation übernahm er die volle Verantwortung. Gegen Schottland (Dienstag, 21 Uhr) wird der Deutsche letztmals auf dem Trainerstuhl Platz nehmen. Andi Zeqiri und Ruben Vargas treffen mit der Schweiz in einem Testspiel auf den Kosovo (Dienstag, 18 Uhr), ehe sie zum FCA zurückkehren.

Dort hat Trainer Markus Weinzierl seinen Spielern zwei freie Tage gegönnt, ehe am Dienstag die Vorbereitung auf bedeutende Spiele und Wochen beginnt. In den zwei Heimspielen gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) und Mainz 05 (Mittwoch, 18.30 Uhr/Sky) kann der FC Augsburg die Grundlage für einen erfolgreichen Kampf gegen den Abstieg legen. Weinzierl konnte einerseits mit seinen Spielern in den vergangenen Tagen an der Taktik feilen, andererseits konnte er ihnen zu körperlicher und geistiger Frische verhelfen. Mitte der Woche werden die europäischen Nationalspieler in Augsburg zurückerwartet, Ende der Woche Gruezo und Pepi.

Lesen Sie dazu auch