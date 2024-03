FC Augsburg

FCA-Profi Phillip Tietz über seinen fehlenden Jubel: "Das gehört sich nicht"

Plus Im Sommer verließ der 26-Jährige Darmstadt als Aufstiegsheld. Bei seiner Rückkehr trifft er erstmals doppelt in der Bundesliga. Wie Tietz mit dem Gefühlschaos umgeht.

Von Johannes Graf

Die knapp 1500 Fans des FC Augsburg konnten ihr Glück kaum fassen. Führung nach 61 Sekunden, pure Freude, großer Jubel. Das perfekte Intro für ein Auswärtsspiel. Und Torschütze Phillip Tietz? Der hob entschuldigend die Arme. Als müsste er sich regelrecht dafür schämen, den FCA im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 in Führung gebracht zu haben. Später, als dieser denkwürdige Nachmittag im Stadion am Böllenfalltor langsam zu Ende ging, als die Darmstädter Spieler und Verantwortlichen ihr Versagen vor Mikrofonen und Kameras erklären sollten und die Augsburger ihren 6:0-Rekordsieg in einem fremden Bundesligastadion, gewährte Tietz Einblicke in sein Gefühlsleben. Den fehlenden Jubel erklärte er so: "Das gehört sich nicht und wäre nicht angebracht gewesen. Ich mag den Verein extrem dolle. Ich habe mit diesem Verein nur Gutes erlebt", erzählte der 26-Jährige und fügte hinzu, Darmstadt 98 hätte einen Platz in seinem Herzen. "Das ist ein unglaubliches Gefühl. Hatte ich in dieser Form vorher noch nie gehabt."

Im Sommer letzten Jahres hatte Tietz die Seiten gewechselt. Zuvor war er mit Trainer Torsten Lieberknecht in die erste Liga aufgestiegen. Erfolg verbindet. Tietz hat zugleich andere Erinnerungen an die Stadt und deren Verein, durch den er den Sprung in die erste Liga schaffte. Am Freitagabend, als der Angreifer mit der Mannschaft in der Stadt ankam, sei es schon "sehr emotional" gewesen, erzählte der Spieler mit dem blondierten Haarschopf. "Wir sind am Krankenhaus vorbeigefahren, in dem meine Tochter geboren wurde. Das sind Kleinigkeiten, die aber große Erinnerungen wecken."

