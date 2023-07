FCA-Profi Uduokhai trifft Entscheidung über seine Zukunft

Plus Der Abwehrspieler wird seinen Vertrag beim FC Augsburg nicht verlängern. Das sagt Sportchef Reuter zu den bevorstehenden Abschieden von Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai.

Vor rund einem Jahr hat der FC Augsburg einen Verjüngungsprozess eingeleitet. Diesen setzt der Fußball-Bundesligist nun mit Vehemenz fort. Dass der FCA den Vertrag mit dem bisherigen Abwehrchef und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, 32, nicht verlängern wird, wurde am Sonntag publik. Nun rückt ein weiterer Abschied näher. Felix Uduokhai, 25, hat gegenüber dem Klub erklärt, dass er seinen ebenfalls 2024 auslaufenden Kontrakt nicht ausdehnen möchte. Dies bestätigte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter auf Nachfrage. "Wir haben Felix ein Angebot zur Verlängerung gemacht, da wir ihn gerne längerfristig in Augsburg gesehen hätten. Er hat uns jedoch mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Diese Entscheidung müssen wir akzeptieren."

Zudem erklärte Reuter, dass vorerst die 2024 auslaufenden Verträgen von Torhüter Tomas Koubek, Iago, Jozo Stanic, Noah Sarenren Bazee, Aaron Zehnter, Maurice Malone und Raphael Framberger nicht verlängert werden.