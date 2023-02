FCA-Profis beim Beachvolleyball: Ohne Übergröße haben Fußballer Nachteile

Plus Vier FCA-Profis bestreiten mit den Bundesliga-Volleyballern des TSV Herrsching/München eine Trainingseinheit. Die Fußballer machen dabei eine gute Figur.

Irgendwann während seiner Angriffsattacken beginnt FCA-Offensivspieler Noah Sarenren Bazée mit seiner Körpergröße zu hadern, obwohl er selbst ein ansehnliches Gardemaß von 1,83 Meter mitbringt. „Ich bin einfach zu klein“, ärgert sich der 26-Jährige trotzdem, als der Ball nicht die von ihm gewünschte Flugkurve nimmt, sondern weit im Aus landet.