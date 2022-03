FC Augsburg

06:23 Uhr

FCA-Routinier Daniel Caligiuri: "Ich weiß, was ich kann"

So freute sich Daniel Caligiuri über seinen Treffer beim 1:0-Sieg in Bielefeld. Am Sonntag will der Routinier mit dem FCA wieder punkten.

Plus Am Sonntag trifft Caligiuri mit dem FCA auf Ex-Klub VfL Wolfsburg. Ob er selbst spielen kann, ist nicht sicher. Dabei hatte er sich in die Stamm-Elf zurückgekämpft.

Von Robert Götz

Diesmal ist die Frage „Wie geht es Ihnen?“ nicht wie so oft ein softer Einstieg für ein Interview, sondern eine wichtige für den FC Augsburg in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes in der Bundesliga. „Beim MRT kam keine schwerwiegende Verletzung raus. Es zwickt noch ein bisschen“, sagt Daniel Caligiuri am Mittwochmittag: „Ich bin aber wieder langsam ins Mannschaftstraining eingestiegen und es wird in den nächsten Tagen weiter gesteigert. Ich hoffe, dass es für Wolfsburg reicht. Das wird man in den nächsten Tagen sagen können.“

