FCA-Saisonzeugnis: Reece Oxford ist Klassenbester

Plus Hinter dem FC Augsburg liegt eine Bundesliga-Spielzeit mit mehr Tiefen als Höhen. Konstanz in den Leistungen fehlte. Entsprechend fallen die Durchschnittsnoten der Einzelkritiken aus.

Den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg einmal mehr geschafft. Doch die Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit waren doch eher ernüchternd. Das spiegelt sich im Saisonzeugnis der einzelnen Spieler wider. Bestnoten verdient sich diesmal keiner der Akteure.