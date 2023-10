FC Augsburg

FCA setzt auf einen erfahrenen Bundesliga-Neuling als Trainer

Jess Thorup führte den FC Kopenhagen als Trainer in die Champions League und spielte dort gegen Borussia Dortmund.

Plus Jess Thorup kennt die Bundesliga nicht. Trotzdem muss er beim FC Augsburg den Spagat zwischen Spielerentwicklung und Ergebnisdruck meistern. In anderen Ligen hat er das schon getan – mit großem Erfolg.

Beinahe wäre Jess Thorup schon fast genau vor einem Jahr in der Bundesliga gelandet: beim VfB Stuttgart. Der 53-jährige Däne war Mitte Oktober 2022 nach der Entlassung von Trainer Pellegrino Matarazzo beim VfB einer der Top-Kandidaten. Er war sogar schon in Stuttgart bei Verhandlungen, doch am Ende entschieden sich die Schwaben aber für die konservativere Variante: Ex-Trainer Bruno Labaddia kehrte zum VfB zurück, löste Interimstrainer Michael Wimmer ab.

Im Nachhinein wohl die falsche Entscheidung. Denn nach nur einem Sieg in elf Liga-Spielen trennten sich die Schwaben im April schon wieder von Labaddia und verpflichteten Sebastian Hoeneß. Der führte den VfB über die Relegation zum Klassenerhalt und startete in dieser Saison mit dem VfB durch. Die Stuttgarter sind als Tabellenzweiter die Überraschungsmannschaft der Stunde.

