FC Augsburg

15:52 Uhr

FCA-Spieler Gregoritsch trauert seinen vergebenen Chancen hinterher

Plus Zweimal hätte Gregoritsch gegen Hertha ein Tor erzielen können, beide Male war das Torgestänge im Weg. Doch nicht nur der Österreicher hadert mit der unnötigen 0:1-Niederlage.

Von Andrea Bogenreuther

Es wurmte Michael Gregroritsch gewaltig, dass er in der 56. Minute seine beste Chance in der zweiten Halbzeit nicht besser genutzt hatte. Der Ausgleichstreffer des FC Augsburg gegen Hertha BSC hätte dem Bundesliga-Abstiegsduell noch einmal eine neue Wendung geben können, hätte die Gastgeber vielleicht zurück in die Spur gebracht und den Berlinern noch ein wenig den Schneid abgekauft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen