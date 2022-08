FC Augsburg

vor 24 Min.

FCA-Spieler Mads Pedersen will als Fachfremder zur WM fahren

Plus Mads Pedersen läuft beim FC Augsburg seit kurzem auf ungewohnter Position auf. Das kann auch ein Vorteil sein beim Vorhaben, für Dänemarks Auswahl zu spielen.

Von Florian Eisele

Am kommenden Wochenende könnte für Mads Pedersen ein kleines Jubiläum anstehen: Kommt der 25-Jährige gegen die TSG Hoffenheim zum Einsatz, wäre es das 50. Bundesligaspiel für den Außenbahnspieler. Dabei könnte der Däne in diesem Spiel erneut "fachfremd" eingesetzt werden. In den jüngsten beiden Partien in Leverkusen und gegen Mainz kam der Linksverteidiger auf der für ihn ungewohnten rechten Seite zum Einsatz. Auf die Frage nach seiner Lieblingsposition gibt sich Pedersen diplomatisch und grinst: "In der Startelf, natürlich. Aber klar, die linke Seite ist mir am liebsten, da habe ich mein ganzes Leben lang gespielt."

