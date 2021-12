FCA-Spieler nach Weihachtspause positiv auf Corona getestet

Als der FCA seine Spieler nach der Weihnachtspause zum Trainingsauftakt empfängt, gibt es unangenehme Überraschungen. Torhüter Koubek ist corona-positiv, drei weitere haben unklare Testergebnisse.

Die Urlaubsreisen der FCA-Spieler über die Weihnachtsfeiertage könnten für den Augsburger Fußball-Bundesligisten noch ziemlich unangenehme Folgen haben. Wenn am 8. Januar für den FCA um 15.30 Uhr mit dem Spiel bei der TSG Hoffenheim die Bundesliga wieder den Betrieb aufnimmt, könnten einige wichtige Spieler fehlen.

Denn bei den obligatorischen Corona-Tests vor dem Trainingsauftakt am Donnerstagmorgen wurde Torhüter Tomas Koubek positiv getestet und musste sich sofort in Quarantäne begeben.

Drei FCA-Spieler nach unklaren Testergebnissen in Isolation

Mit Niklas Dorsch, Reece Oxford und Ersatz-Torhüter Daniel Klein haben drei weitere Spieler einen unklaren Test erhalten. Dessen Wert entspricht nicht den normalen Anforderungen, ist aber auch nicht deutlich positiv. Auch dieses Trio ist laut Mitteilungen des Klubs vorerst in Isolation.

Niklas Dorsch muss nach seinem Dubai-Urlaub in Isolation - ein Test hatte ein unklares Ergebnis. Foto: Swen Pförtner, dpa (Archivbild)

Sowohl Niklas Dorsch als auch Reece Oxford hatten ihren Weihnachtsurlaub in Dubai verbracht. In dem Emirat urlaubte Dorsch offenbar mit Dominic Harrison, Ehemann des ehemaligen Playmates Sarah Harrison (ehemals Nowak) aus Günzburg. Dorsch und Harrison nutzten nach ihren Posts in den sozialen Medien die freie Zeit mitunter auch, um eine Runde Golf in der Anlage „Topgolf Dubai“ zu spielen. Auch der Abwehrspieler Reece Oxford machte in Dubai Station - und postete von dort Bilder von sich im Hotelzimmer und im Pool.

Tomas Koubek kommt infiziert aus dem Urlaub in Österreich zurück

Tomas Koubek hingegen verbrachte den Urlaub in Österreich. Der tschechische Schlussmann ist Schnee und Eis aus seiner Heimat gewöhnt. Mit der Familie genoss er die Tage in Leongang - und fing sich dort oder nach seiner Rückkehr nach Augsburg das Virus ein.

Während der Rest der Mannschaft am Donnerstag unter Trainer Markus Weinzierl das Training aufgenommen hat, fehlt das Augsburger Südamerika-Trio mit Carlos Gruezo, Sergio Cordova und Iago noch. Die Spieler steigen erst am Montag ins Training ein.