FC Augsburg

15:10 Uhr

FCA-Spieler sind heiß aufs Eis – und wagen ein Training mit zwei Panther-Profis

Plus Im Rahmen der Aktion "Der FCA geht fremd" gehen Torhüter Tomas Koubek und Mittelfeldspieler Fredrik Jensen aufs Eis und fordern die Panther-Profis Markus Keller und Samuel Soramies heraus.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Bei den Augsburger Panthern sind sie schon ein klein wenig erstaunt, als FCA-Torhüter Tomas Koubek mit seinem eigenen Eishockey-Equipment in die Kabine marschiert. Sporttasche, Schläger und Schlittschuhe lassen darauf schließen, dass der tschechische Fußball-Profi ziemlich genau weiß, wie es auf dem Eis so läuft. Er und sein Teamkollege Fredrik Jensen haben sich freiwillig für das Training mit den Augsburger Eishockey-Profis gemeldet, das im Rahmen der Aktion " FCA geht fremd" im Curt-Frenzel-Stadion stattfindet. Dabei probieren sich die Bundesligaspieler immer mal wieder in fußballfernen Sportarten aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen