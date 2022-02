FC Augsburg

vor 37 Min.

Der FCA spielt im Abstiegskampf den Favoritenschreck – mal wieder

Plus Der Bundesligist besiegt vor 7.600 Zuschauer den Europa-League-Kandidaten Union Berlin mit 2:0. Verdient. Doch der FCA steht nicht ohne Grund im Abstiegskampf. Der Trainer bittet um Geduld.

Von Robert Götz

Als Markus Weinzierl am Samstagabend die WWK-Arena verließ, da konnte der Trainer des FC Augsburg nach dem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Union Berlin zufrieden auf die Fassade seines Arbeitsplatzes blicken. Sie erhellte den Nachthimmel in der richtigen Farbe: in Grün. So leuchtet die Heimstätte des Bundesligisten nämlich nach jedem Sieg seit Hauptsponsor WWK-Arena die Fassade Ende 2017 mit Hunderten von LED-Röhren zum Leuchten brachte.

