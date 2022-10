FCA spielt gegen Wolfsburg ohne Stammtorhüter Rafal Gikiewciz

Drei Stammspieler aus dem Erfolgsteam der letzten drei Spiele fallen gegen Wolfsburg aus. FCA-Trainer Enrico Maaßen setzt auf Torhüter Tomas Kubek, Ruben Vargas und Fredrik Jensen.

Vor dem Wolfsburg-Spiel rissen die schlechten Nachrichten für FCA-Trainer Enrico Maaßen nicht ab. Nachdem bereits klar war, dass Maaßen gegen den VfL auf seine Offensivkräfte Mergim Berisha (Gelb-Rote Karte gegen Schalke) und André Hahn (schwere Knieverletzung) verzichten muss, gab es am Freitagabend noch eine erneute Schocknachricht von Niklas Dorsch, der nach seinem verheilten Mittelfußbruch gegen Wolfsburg eigentlich wieder ans Profiteam herangeführt werden sollte. Doch als er am Freitagabend in der U23-Regionalligamannschaft des FCA Spielpraxis sammelte, verletzte er sich erneut schwer an der gleichen Stelle ohne Gegnereinwirkung. Scheinbar war der Fuß erneut aufgebrochen, eine weitere Operation droht.

Tomas Koubek steht für den FC Augsburg im Tor

Und am Spieltag selbst stand dann zudem fest, dass auch Stammtorhüter Rafal Gikiewicz nicht auflaufen konnte. Er laboriert noch an den Folgen einer Oberschenkelprellung, für ihn erhielt der Tscheche Tomas Koubek seine erste Bewährungsprobe in einem Punktspiel in dieser Saison - und seinen ersten Bundesliga-Einsatz seit dem Juni 2020.

FCA-Trainer Enrico Maaßen musste aber zwangsläufig auch an den anderen Punkten seiner zuletzt so erfolgreich Startelf umbauen. Durch das Fehlen von Berisha und Hahn beorderte der Coach Fredrik Jensen und Ruben Vargas auf die Außenbahnen. Niederlechner und Demirovic sollten weiter in der Sturmzentrale für Wirbel sorgen. Im defensiven Mittelfeld setzte Maaßen auf sein bewährtes Duo Elvis Rexhbecaj und Carlos Gruezo, auch in der Vierer-Abwehrkette gab es mit Iago, Kapitän Gouweleeuw, Bauer und Gumny keinen Grund für Änderungen

Für Gästetrainer Niko Kovac gab es hingegen keinen Grund zu wechseln, er setzte auf exakt jene Mannschaft, die vergangenen Woche gegen den VfB Stuttgart mit 3:2 gewonnen hatte.

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit dem neuen FCA-Präsidenten Markus Krapf an:

