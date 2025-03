FCA spielt unter Flutlicht gegen den FC Bayern

Flutlicht, Freitagabend, FC Bayern München – das können die Zutaten für ein tolles Fußball-Event am 4. April sein. Denn wie jetzt die DFL bekanntgab, empfängt der FCA zur Prime-Time am 28. Spieltag den Rekordmeister in der WWK-Arena. Im Fernsehen ist das Spiel nur im Bezahlsender DAZN zu sehen. Eine Woche später muss der FCA am Samstag (12. April, 15.30 Uhr) zum VfL Bochum reisen. Am Ostersonntag (20. April, 15.30 Uhr) gastiert dann Eintracht Frankfurt in der WWK-Arena.

Dreimal hat der FCA bisher in der Bundesliga an einem Freitagabend gegen den FC Bayern München gespielt. Am 15. Februar 2019 verlor der FCA zu Hause mit 2:3, am 19. November 2021 gewann der FCA in der WWK-Arena durch Treffer von Mads Pedersen und Andre Hahn mit 2:1.

Bayern-Star Harry Kane erzielt gegen den FCA das Tor des Jahres 2024

Und in der Vorrunde unterlag der FCA unter Flutlicht am 22. November in der Allianz-Arena mit 0:3. Der FCA agierte damals sehr defensiv. In der 63. Minute brachte Harry Kane den FC Bayern durch einen verwandelten Elfmeter mit 1:0 (63.) in Führung. Die Entscheidung fiel dann erst in der Nachspielzeit durch einen weiteren Doppelpack von Kane (90.+3 und 90.+5). Das 3:0 des Engländers war dabei so spektakulär, dass es zum Tor des Jahres 2024 gewählt wurde. Kane stoppte den Ball mit einem artistischen Schritt, legte ihn sich volley hoch vor, düpierte damit FCA-Torhüter Nediljko Labrovic, der zu Boden ging. Kane musste den Ball dann nur noch ins leere Tor köpfen.

Icon Vergrößern Harry Kane trägt den Ball nach seinen drei Treffern gegen den FCA vom Platz. Foto: Sven Hoppe, dpa Icon Schließen Schließen Harry Kane trägt den Ball nach seinen drei Treffern gegen den FCA vom Platz. Foto: Sven Hoppe, dpa

An diesem Samstag gastiert der FCA bei Borussia Dortmund, dann folgt das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15. März, 15.30 Uhr) und das Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 29. März, 15.30 Uhr), bevor der FC Bayern kommt.

Drei Spieltage der Bundesliga sind noch nicht terminiert.

Noch nicht terminiert sind Spieltag 31 (25. bis 27. April) mit dem Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen, Spieltag 32 (2. bis 4. Mai) mit dem Heimspiel gegen Holstein Kiel und der 33. Spieltag (9 bis 11. Mai) mit dem Gastspiel beim VfB Stuttgart. Am letzten Spieltag der Saison, am Samstag, 17. Mai, werden alle Spiele zeitgleich um 15.30 Uhr angepfiffen, also auch das Heimspiel des FCA gegen Union Berlin.