FCA startet mit Großaufgebot – Transferpoker um Demirovic

Wenn Trainer Jess Thorup am heutigen Montag die Spieler des FC Augsburg um 10.30 Uhr zur ersten Übungseinheit auf die Trainingsplätze neben der WWK-Arena bittet, dann wird es eng. Rund 30 Spieler wird der Däne dann begrüßen. Darunter alle bisherigen Neuzugänge Kristijan Jakic (fest verpflichtet von Eintracht Frankfurt, fünf Millionen Euro), Innenverteidiger Keven Schlotterbeck (SC Freiburg, 2,5 Mio.), die Stürmer Steve Mounié (Stade Brest, ablösefrei), Samuel Essende (FC Vizela vier Mio.) und Yusuf Kabadayi (FC Bayern, 900.000 Euro) und auch Torhüter Nediljko Labrovic (HNK Rijeka, 2,5 Mio.), der nach dem EM-Vorrundenaus mit Kroatien auf Urlaub verzichtet hat.

FCA-Spieler absolvierten vergangene Woche die Leistungstests

Aber auch die wechselwilligen Felix Uduokhai und Ermedin Demirovic werden die Saison-Vorbereitung erst einmal in Augsburg beginnen. In den Videomitschnitten, die die Social-Media-Abteilung des FC Augsburg von den Leistungstests am Ende der vergangenen Woche verbreitet hat, sieht man Innenverteidiger Uduokhai lachend beim Warmmachen auf einem Ergometer und später auf dem Laufband. Demirovic müht sich beim Sprungkrafttest.

Vertragspoker zwischen dem FCA und dem VfB um Ermedin Demirovic

Doch im Hintergrund wird vor allem am Transfer von Topstürmer Demirovic zum VfB Stuttgart intensiv gearbeitet. Der 26-Jährige selbst soll mit dem Champions-League-Teilnehmer wohl einig sein. Allerdings, so ist zu hören, liegen die finanziellen Vorstellungen beider Klubs noch deutlich auseinander. Der VfB hat zwar ein verbindliches Angebot abgegeben, doch ist das aus FCA-Sicht bis jetzt nicht hoch genug.

Icon Vergrößern Ermedin Demirovic (links) mit seinem FCA-Mannschaftskameraden Ruben Vargas nach dem EM-Spiel der Schweiz gegen Schottland. Foto: Marc Niemeyer, Imago Icon Schließen Schließen Ermedin Demirovic (links) mit seinem FCA-Mannschaftskameraden Ruben Vargas nach dem EM-Spiel der Schweiz gegen Schottland. Foto: Marc Niemeyer, Imago

In diversen Medien wird spekuliert, dass der VfB 18 Millionen Euro geboten haben soll. Beim FCA erwartet man sich aber ein Transfererlös jenseits der 20 Millionen Euro. Der Poker ist eröffnet. FCA-Geschäftsführer Michael Ströll hat aber schon öfter gezeigt, dass er da gute Nerven besitzt. Nach einer schnellen Einigung sieht es derzeit nicht aus. Dennoch will der FCA einen Transfer nicht verhindern, will zeigen, dass man ein verlässlicher Vertragspartner ist, der auch als Sprungbrett auf das nächsthöhere Level dienen kann, wenn die Konditionen für alle Beteiligten stimmen. Aber noch ist es nicht so weit.

Rapid Wien will FCA-Stürmer Dion Beljo ausleihen

Schneller könnte es bei Sturmpartner Dion Beljo gehen. Der FCA verhandelt mit Rapid Wien über eine mögliche Leihe des 22-jährigen Stürmers, der einen Vertrag bis 2027 besitzt und Spielpraxis sammeln soll. Aber auch zwei Top-Vereine aus Beljo‘s Heimat Kroatien scheinen noch im Rennen.

Keine konkreten Angebote liegen dem FCA derzeit für Innenverteidiger Uduokhai vor. Aus der Türkei ist zu vernehmen, dass sich Besiktas Istanbul mit dem 26-Jährigen beschäftigt. Die Transferaktivitäten rund um Ruben Vargas werden wohl erst in den nächsten Wochen Fahrt aufnehmen. Der Außenbahnspieler war am Samstag mit der Schweiz im EM-Viertelfinale unglücklich mit 3:5 im Elfmeterschießen gegen England ausgeschieden. Vargas, der in vier der fünf EM-Spiele in der Startelf stand, war in der 64. Minute ausgewechselt worden. Er geht erst einmal in den Urlaub.

FCA-Torhüter Finn Dahmen absolviert erste Einheiten auf dem Platz

Noch nicht dabei sind die verletzten Finn Dahmen, Elvis Rexhbecaj und Robert Gumny. Torhüter Dahmen absolviert nach seiner Sprunggelenksverletzung erste individuelle Einheiten mit dem Rehatrainer auf dem Platz und soll im August wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen. Rechtsverteidiger Robert Gumny absolviert nach seinem Kreuzbandriss immer noch seine Reha in Polen. Am weitesten ist Elivs Rexhbecaj. Der Mittelfeldspieler will nach seinem Mittelfußbruch kann vielleicht schon in dieser Woche mit der Mannschaft trainieren.

Komplett vertreten sind die bisherigen Leihspieler Irvin Cardona, Nathanaël Mbuku (bd. St. Etienne), Masaya Okugawa (HSV), David Colina (Vejle BK), Lukas Petkov (SpVgg Greuther Fürth), Henri Koudossou (Den Haag) und Torhüter Daniel Klein (SV Sandhausen).

FCA will mit maximal 28 Spielern nach Südafrika spielen

Es wird also eng auf dem Trainingsplatz. Doch spätestens bis zum Flug ins Trainingslager nach Südafrika am 18. Juli wird der Kader sich verkleinern. Da wird es auch harte Entscheidungen geben. Dorthin will der FCA mit maximal 27 oder 28 (inklusive Torhüter und Nachwuchsspielern) Akteuren reisen. Am besten auch noch mit dem einen oder anderen Neuzugang, vorrangig auf den schwach besetzten Außenbahnen.