FCA steht vor einem heißen Duell gegen gar nicht so kühle Bremer

Hoch her ging es beim Hinspiel in Bremen. Hier kämpft Werders Mitchell Weiser (links) gegen Augsburgs Mergim Berisha um den Ball.

Plus Beim 1:0-Hinspiel-Erfolg des FC Augsburg gegen Werder Bremen kochten die Emotionen hoch. Jetzt fordert FCA-Trainer Enrico Maaßen einen kühlen Kopf in der ausverkauften WWK-Arena.

Die Duelle mit Werder Bremen sind für die Fans und Spieler des FC Augsburg immer schon mit vielen Emotionen verbunden. Da war zum Beispiel das Drittrunden-Drama im DFB-Pokal 1975, als der FCA nach einem 2:2 n.V. in Bremen im Entscheidungsspiel im Rosenaustadion mit 1:2 ausschied. Den FCA hatte Hans Jörg in Führung gebracht. Bremen, in dessen Reihen unter anderem Dieter Burdenski im Tor und Rudi Assauer und Horst-Dieter Höttges in der Verteidigung spielten, drehte mit zwei späten Toren die Partie. Tränen gab es beim FCA nach der 0:2-Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale im März 2010, so nah kam der FCA dem Endspiel in Berlin seitdem nie mehr.

