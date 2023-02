FC Augsburg

vor 32 Min.

FCA-Stürmer Demirovic: "Für mich ist Mergim Berisha ganz klar ein Nationalspieler"

Plus Ermedin Demirovic spricht über die Aussichten seines Sturmpartners, seine eigene Entwicklung beim FCA und warum er an eine Euphorie in Augsburg glaubt.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Herr Demirovic, am Freitag mussten Sie beim 1:0 gegen Leverkusen von der Tribüne aus zuschauen. Wie war das Gefühl?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen