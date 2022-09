FCA-Stürmer Florian Niederlechner: "Man merkt, dass keine gute Stimmung ist"

Plus Florian Niederlechner bemängelt nach dem 0:2 gegen Hertha BSC, die FCA-Stürmer würden zu wenige Vorlagen bekommen. Da würde selbst Lewandowski nicht helfen.

Es gibt manchmal Momente, die mehr über ein Spiel sagen als zig Videosequenzen, Expertenkommentare oder Trainer-Analysen. Wenige Minuten nachdem Schiedsrichter Harm Osmers die 0:2 (0:0)-Heimniederlage des FC Augsburg gegen Hertha BSC mit seinem Schlusspfiff besiegelt hatte, feierten die Berliner vor dem Gästeblock, als hätten sie die deutsche Meisterschaft gewonnen. Dabei hatten sie nach einem Unentschieden aus vier Spielen „nur“ ihren ersten Saisonsieg eingefahren.