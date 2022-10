FCA-Stürmer Florian Niederlechner: „Eine Drecks-Gelb-Rote Karte“

Plus FCA-Stürmer Niederlechner findet nach dem Platzverweis von Iago deutliche Worte. Doch der Brasilianer ist nicht allein an dem Unentschieden schuld.

Als Iago am Samstagabend mit seiner Familie die WWK-Arena verlässt, nimmt sich der Brasilianer natürlich Zeit für ein Selfie mit ein paar jungen Fans, doch groß reden möchte der Außenverteidiger des FC Augsburg nicht. Irgendwie verständlich, stand er doch nach dem 3:3 (1:0) seiner Mannschaft gegen RB Leipzig im medialen Mittelpunkt.