FC Augsburg

vor 35 Min.

FCA-Stürmer Phillip Tietz: Freunde werden für 90 Minuten zu Gegnern

Plus FCA-Neuzugang Phillip Tietz hat Darmstadt in die Bundesliga geschossen. Mit Trainer Torsten Lieberknecht und Mittelfeldspieler Marvin Mehlem verbindet ihn viel.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Wenn Phillip Tietz am Samstag in den Katakomben der WWK-Arena auf Torsten Lieberknecht trifft, dann wird der Stürmer des FC Augsburg dem Trainer des SV Darmstadt 98, dann wird der 26-Jährige dem 50-Jährigen kurz die Hand geben, ihm alles Gute wünschen und sich dann auf seine Aufgabe als Fußball-Profi konzentrieren: den Gegner zu bezwingen. "Business as usual" also? Nein, denn es gibt in der Bundesliga wohl ganz wenige Spieler, dessen sportlicher Weg so von einem einzelnen Trainer beeinflusst worden ist wie die von Phillip Tietz.

Torsten Lieberknecht beobachtet Phillip Tietz beim Kicken auf der Straße

Alles beginnt in Schwülper, einer kleinen Gemeinde im Norden von Braunschweig. Dort lebt die Familie Tietz. Vater Lutz, von Beruf Polizist und früher Rechtsaußen bei Teutonia Ülzen, Mutter Katharina, Phillip und seine ältere Schwester. Phillip spielt im Nachwuchs von Eintracht Braunschweig, kickt oft mit seinem Vater vor dem Haus auf der Straße. Nachbar Torsten Lieberknecht, Trainer des damaligen Zweitligisten, guckt öfters zu, gibt Philipp den einen oder anderen Tipp.

