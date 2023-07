FC Augsburg

FCA-Stürmer Tietz: "Ich habe entschieden – nicht Darmstadt und nicht Augsburg"

Philipp Tietz stand für den FCA bereits in Testspielen auf dem Platz.

Plus Mit der Verpflichtung von Phillip Tietz hat der FC Augsburg auf einen möglichen Abgang von Mërgim Berisha reagiert. Der 26-Jährige hat in seiner Karriere bislang wenig dem Zufall überlassen.

Von Johannes Graf

Wenige Sätze genügen, um sich einen ersten Eindruck von Phillip Tietz zu verschaffen. Geradlinig, zielstrebig, fokussiert tritt er nicht nur auf dem Rasen auf, im Gespräch wirkt er ebenso klar und schnörkellos. Tietz hat in seiner Karriere bislang keine großen Sprünge gemacht, war kein Überflieger, stattdessen hat er sich stetig, Liga für Liga, mit Fleiß und Akribie nach oben gearbeitet. Vor Spielen beschäftigt er sich mit möglichen Gegenspielern, nach Spielen analysiert er im Videostudium sein eigenes Spiel. Nichts überlässt er dem Zufall. "Die Wege, die ich gegangen bin, waren die richtigen", betont er. "Nichts wird überstürzt gemacht, es geht Schritt für Schritt weiter. Wichtig dabei ist: Du musst wissen, woher du kommst, und geerdet bleiben."

Tietz, blondierte Haare, großflächige Tattoos, 1,90 Meter groß, verfolgt einen klaren Karriereplan. Jetzt, mit 26 Jahren, erlebt die Laufbahn als Fußballprofi ihren ersten Höhepunkt. Der Angreifer erklärt, warum er sich unbedingt dem FC Augsburg anschließen wollte – und Angebote anderer Interessenten ausschlug. "Die Bemühungen des FCA waren so super, dass für mich ganz klar war, nach Augsburg zu wechseln. Ich bin so fest überzeugt, dass das der richtige Schritt ist." Letztlich hätte für ihn gar keine andere Möglichkeit mehr bestanden, als nach Augsburg zu gehen. Derart verfestigt hatte sich dieses Vorhaben in seinem Kopf.

