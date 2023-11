FCA-Stürmer Vargas ärgert sich über eine verpasste Chance im Nationaldress

Mit der Schweiz hätte Ruben Vargas vorzeitig die Qualifikation für die EM 2024 schaffen können. Zufrieden war der FCA-Stürmer nach dem Spiel gegen Israel allerdings nicht.

Eine halbe Stunde lief es für Ruben Vargas am Mittwochabend richtig gut. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel hatte der Angreifer des FC Augsburg in der Startelf der Schweiz gestanden. Obendrein erzielte er in der 36. Minute die 1:0-Führung für die Auswahl von Trainer Murat Yakin. Danach allerdings verpassten es Vargas und seine Mitspieler, das Spiel vorzeitig für sich zu entscheiden. So glich Israel kurz vor Schluss durch Shon Weissman noch zum 1:1-Endstand aus. Die Schweiz ist somit weiterhin nicht sicher für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert. Wegen des Krieges in Israel und Gaza hatte die Partie auf neutralem Platz im ungarischen Felcsut stattgefunden.

Im Interview mit dem Schweizer Fernsehen wirkte Vargas entsprechend unzufrieden mit dem Verlauf, den das Spiel nach seinem sechsten Länderspieltor genommen hatte. "Wir hatten viele Chancen. Da müssen wir den Sack zu machen", betonte Vargas und fügte hinzu: "Es ist sehr ärgerlich. Ich habe auch keine Erklärung dafür, warum wir das wieder nicht geschafft haben."

Schweizer bleiben mit FCA-Stürmer Vargas Tabellenführer ihrer Quali-Gruppe

Der 25-Jährige hatte als Rechtsaußen sein 38. Länderspiel bestritten. In der Qualifikationsgruppe I sind die Schweizer weiterhin ungeschlagen, mit vier Siegen und vier Unentschieden bleiben sie Tabellenführer. Vor den letzten beiden Gruppenspielen gegen den Kosovo (Samstag, 20.45 Uhr) und gegen Rumänien (Dienstag, 20.45 Uhr) hat die Schweiz alle Möglichkeiten. Vargas könnte folglich als EM-Teilnehmer zum FC Augsburg zurückkehren.

In seinem Klub hatte der offensive Flügelspieler gegen die TSG Hoffenheim (1:1) nach längerer Zeit wieder in der Startelf gestanden und von einer personellen Veränderung profitiert: FCA-Trainer Jess Thorup hatte Ermedin Demirovic ins Angriffszentrum beordert, auf dem linken Flügel kam so Vargas zum Einsatz. Seinen bislang einzigen Saisontreffer hatte der Schweizer am ersten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach erzielt. Neben Vargas und Demirovic (Bosnien-Herzegowina) sind derzeit noch Fredrik Jensen (Finnland) sowie die U-Nationalspieler Arne Engels (Belgien), Tim Breithaupt und Mert Kömür (beide Deutschland) für ihr Land unterwegs. Nach den Länderspielen werden sie Mitte nächster Woche zurückerwartet, um sich mit ihren FCA-Kollegen auf das Spiel bei Union Berlin vorzubereiten.

Lesen Sie dazu auch