FCA-Torwart Finn Dahmen ist im Höhenflug

Diese Störung war erlaubt. Eine kurze Pause muss auch mal zwischendurch sein. Also marschierte Finn Dahmen zu seiner Freundin, um ihr die gute Nachricht mitzuteilen. Die arbeitete gerade im Homeoffice in der gemeinsamen Wohnung, sollte aber natürlich als Erste erfahren, was ihrem Freund gerade mitgeteilt worden war. Als Nächste kamen seine Eltern und die Schwester an die Reihe.

Für Finn Dahmen war es ein besonderer Mittwochvormittag. Er hatte einen Anruf von einer ihm bereits bekannten Nummer erhalten. Mit Andreas Kronenberg, dem Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft, hatte er schon häufiger Kontakt, also war dessen Nummer im Handy eingespeichert. Diesmal aber war es ein spezieller Anruf.

Kronenberg teilte dem Torwart des FC Augsburg mit, dass er erstmals für die deutsche Nationalmannschaft berufen sei. Weil er es gut gemacht habe in letzter Zeit, so Kronenberg. An viel mehr konnte sich Dahmen von dem Gespräch vor lauter Aufregung gar nicht mehr erinnern.

Bayerns Neuer hat einen Rat für Dahmen

Vor wenigen Monaten stand der 27-Jährige schon einmal auf Abruf, musste damals aber nicht nachrücken. Jetzt ist er fest im Kader für die WM-Qualifikationsspiele in der Slowakei (Donnerstag, 20.45 Uhr) und gegen Nordirland (Sonntag, 20.45 Uhr) dabei. Am Montag ging es für Dahmen zum Treffpunkt der Nationalmannschaft in Herzogenaurach.

Am Samstagabend hatte er noch gegen einen seiner Vorgänger im DFB-Team gespielt. Die Augsburger verloren mit 2:3 gegen den FC Bayern München, in dessen Tor nach wie Manuel Neuer steht. Im Gegensatz zur Nationalelf, in der er seine Karriere beendet hat. Nach der spektakulären Begegnung unterhielten sich die beiden kurz. Neuer hatte einen Rat für seinen jüngeren Kollegen. „Er soll so halten, wie er heute auch gehalten hat“, sagte der 39-Jährige.

Gegen die Bayern hatte Dahmen allerdings zwei, drei Fehler drin. Vor allem im Spielaufbau, wie ganz zu Beginn, als ein verunglückter Seitenwechsel direkt bei Michael Olise landete. „Das war natürlich nicht gut“, sagte Dahmen, fügte aber an: „Bei uns hakt keiner einem den Kopf ab, wenn wir einen Fehler machen.“ Zumal er gerade in Hälfte zwei durch viele Paraden weitere Münchner Treffer verhinderte und somit seinen Vorderleuten die Möglichkeit erhielt, weiter an einen Punktgewinn zu glauben.

Für Dahmen ist die erstmalige Nominierung der logische Schritt seiner Entwicklung. Erst im Januar hatte er sich die Rolle als Nummer eins von Nediljko Labrovic zurückgeholt. In der Folge steigerte er seine Leistungen merklich, er blieb zwischenzeitlich 683 Minuten ohne Gegentor. Eine bemerkenswerte Entwicklung. „Ich habe zur Mannschaft gesagt, dass das kein Einzelerfolg ist. Das ganze Team hat seinen Anteil“, sagte Dahmen. Womöglich wird er nach seiner Rückkehr etwas für seine Teamkollegen ausgeben müssen.

Dahmen reist als Nummer drei zur Nationalmannschaft. Oliver Baumann wird die Nummer eins sein – zumindest so lange, bis Marc-André ter Stegen wieder fit ist und Spielpraxis gesammelt hat. „Oli spielt seit vielen Jahren ein hohes Niveau und hat auch bei uns einen super Eindruck hinterlassen“, erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Alexander Nübel sollte die Nummer zwei sein, Dahmen folgt dahinter. „Es wäre ein bisschen vermessen, da jetzt irgendwie direkt Spielzeit zu fordern“, sagte denn auch der Augsburger Torwart.

Dahmen möchte die Zeit beim Nationalteam genießen

Für ihn geht es darum, die Zeit mit den besten Kickern Deutschlands zu genießen. Seine neuen Mitspieler kennenzulernen und möglichst viele Erfahrungen zurück in den Alltag mit dem FC Augsburg zu nehmen. „Natürlich will ich mich auch zeigen und eine gute Haltung an den Tag legen. Und den Jungs zeigen, dass sie sich auch im Training auf mich verlassen können“, erklärte Dahmen.

Auch durch seinen Werdegang hat er Bundestrainer Nagelsmann überzeugt. Weil er sowohl in Mainz als auch in Augsburg Widerstände überwinden musste. „Ihm wurde in seiner Laufbahn nicht alles in die Wiege gelegt“, sagte Nagelsmann, der auch Dahmens Qualitäten beim Spielaufbau schätzt. Wie bei allen nominierten Torhütern. „Alle sind zusätzliche Aufbauspieler“, sagte der Bundestrainer.

Dahmen hat auch wegen dieser Fähigkeiten unter Sandro Wagner die Rolle als Nummer eins behalten. Aber nicht nur deswegen. Der neue Augsburger Trainer schätzt das Gesamtpaket, das ihm Dahmen bietet. „Ich nehme ihn als sehr aufgeweckten, jungen Menschen war, der Lust hat auf die neue Reise mit dem FCA“, erklärte Wagner, der bereits zu seiner Zeit als Co-Trainer von Nagelsmann Dahmen intensiv beobachtet hat.