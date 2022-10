FC Augsburg

FCA-Torwart Gikiewicz mit Ansage an Dahmen: "Keine gute Idee, hierherzukommen"

Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz gibt sich selbstbewusst – und will beim FCA bleiben.

Plus Fürs Köln-Spiel fällt Rafal Gikiewicz weiter aus – und sendet eine Ansage an die Konkurrenz. Zudem will er Klarheit vom FCA. Der Einsatz von Berisha ist fraglich.

Als einer der letzten FCA-Spieler verließ Tomas Koubek nach dem Freitagstraining die Augsburger Arena. Der Tscheche war gut gelaunt, als er den Weg zu seinem Auto nahm. Kein Wunder: Denn nach Jahren des Reservistendaseins, in denen der 30-Jährige zwischenzeitlich schon auf der Tribüne Platz nehmen musste, ist er auf einmal wieder im Blickpunkt – und wird es mindestens bis zum Spiel beim 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr, DAZN) bleiben. Wie FCA-Trainer Enrico Maaßen bestätigte, wird Stammtorwart Rafal Gikiewicz wegen einer Oberschenkel-Prellung weiterhin ausfallen. Koubek soll, wie schon gegen Wolfsburg, spielen und die gute Leistung aus dem VfL-Spiel bestätigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

