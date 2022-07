FC Augsburg

14.07.2022

FCA-Torwart Rafal Gikiewicz gibt den Traum vom Nationalteam nicht auf

Rafal Gikiewicz wirft sich im Training in einen Schuss von Maurice Malone. Der Torwart geht davon aus, die Nummer eins beim FCA zu bleiben. Es gibt wenig, was dagegen spricht.

Plus Rafal Gikiewicz hat weiter die Hoffnung auf eine Nominierung fürs polnische Nationalteam. Im Trainingslager erzählt der FCA-Torwart, warum er unter Trainer Maaßen wieder mehr Spaß hat.

Von Marco Scheinhof

Rafal Gikiewicz läuft erst langsam warm. Am Anfang ist er noch sehr ruhig. Er kommt gerade vom Mittagessen. Am Morgen war nach der Testspielniederlage gegen Dynamo Budweis nur ein leichtes Training auf dem Programm gestanden. Ein bisschen Erholung nach anstrengenden Tagen im Trainingslager in Scheffau.

