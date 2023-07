FC Augsburg

FCA-Trainer Enrico Maaßen schwärmt von einem Spieler, der auf der Tribüne sitzt

Plus Den 6:0-Sieg des FC Augsburg gegen Türkspor Augsburg sah Philip Tietz noch auf der Tribüne. Heute soll der Stürmer vom SV Darmstadt vorgestellt werden.

Am Ende kam Enrico Maaßen nach mehrmaligen Nachfragen dann so richtig ins Schwärmen: „Er hat absolute Mentalität. Er ist ein Teamplayer, gefährlich bei Standards offensiv, gut bei Standards defensiv. Er weiß, wo das Tor steht, kann ein Stadion mitnehmen, er ist ein guter Pressingstürmer. Er will den nächsten Schritt gehen, ist heiß auf den FCA.“ Doch der so hoch vom Trainer des FC Augsburg gelobte Spieler war beim gerade mit 6:0 (2:0) gewonnen Testspiel des Bundesligisten gegen Türkspor Augsburg gar nicht im Einsatz, sondern saß mitten unter den rund 2700 Zuschauer auf der Tribüne: Philip Tietz.

FCA-Neuzugang Philip Tietz soll heute vorgestellt werden

Der 26-jährige Stürmer vom SV Darmstadt hatte am Dienstag den ersten Teil des obligatorischen Medizinchecks absolviert, der zweite folgt heute und im Laufe des Tages wird der FCA dann offiziell den Transfer verkünden. Für rund zwei Millionen Euro kommt der gebürtige Braunschweiger, um den FCA im Sturm zu verstärken. Es ist nach Patric Pfeiffer der zweite Neuzugang vom hessischen Bundesliga-Aufsteiger. Man könnte fast meinen, der FCA arbeitet hier nach der früheren Maxime des FC Bayern, die nationalen Gegner mit dem Wegkauf schwächen und sich selbst stärken.



