FC Augsburg

17:51 Uhr

FCA-Trainer Enrico Maaßen verteidigt sein Team: "Das ist ein ganz feiner Haufen"

Skeptischer Blick: FCA-Trainer Enrico Maaßen will mit seinem Team am Freitagabend im Spiel gegen Werder Bremen das Ruder herumreißen und punkten.

Plus Nach der 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC Berlin ist viel Kritik auf den FCA eingeprasselt. Der Trainer gibt sich vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen dennoch optimistisch.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Selten war eine Partie am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga für den FC Augsburg schon so wegweisend, wie es die Begegnung am Freitagabend (20.30 Uhr) bei Werder Bremen sein wird. Denn geht das Team von Trainer Enrico Maaßen auch an der Weser leer aus, könnte es für die Schwaben ein mehr als ungemütlicher Herbst im Tabellenkeller werden. Schließlich kommt schon nächste Woche der FC Bayern München in die WWK-Arena, danach ist Länderspielpause, dann folgen Schalke und Wolfsburg. Schon nach der 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC Berlin, der dritten Heimpleite in Folge, war die Stimmung angesichts des mitunter orientierungslosen Auftritts des FCA bei den Fans auf dem Tiefpunkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen