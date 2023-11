FCA-Trainer Jess Thorup: "Der Fokus liegt auf uns, nicht auf dem 1. FC Köln"

Bei der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen die Kölner betont der FCA-Coach, wie wichtig es ist, die Defensivarbeit zu verbessern.

Für FCA-Trainer Jess Thorup steht seine dritte Partie in der Fußball-Bundesliga an. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt er mit seiner Mannschaft beim 1. FC Köln an. Kann der FC Augsburg dabei auch den dritten Sieg in Folge einheimsen? Die Vorzeichen stehen gut, schließlich befindet sich der Traditionsclub aus dem Rheinland gerade in einer ähnlich heiklen Situation wie der FCA vor noch rund drei Wochen. Köln ist aktueller Tabellenvorletzter, verlor die letzte Bundesliga-Partie beim RB Leipzig mit 0:6 und flog am Dienstag mit einer 2:3-Niederlage gegen Zweitligist FC Kaiserslautern aus dem DFB-Pokal. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte FCA-Trainer Jess Thorup...

... zu den zwei zurückliegenden Siegen gegen Heidenheim und Wolfsburg: "Ich bin sehr froh über diese Siege. Dann war das ja auch mein erstes Heimspiel und ich hatte die Möglichkeit, die Fans mit einem Sieg zu begrüßen. Das war sehr wichtig für mich. Was für mich aber immer noch ein Thema ist, dass wir in Rückstand geraten sind. Dass wir noch kein "Clean-Sheet" (Spiel ohne Gegentor) hatten. Daran müssen wir immer noch arbeiten. Aber sonst bin ich sehr froh – nicht nur über die zwei Siege, sondern auch wie diese Woche jetzt gelaufen ist mit der Stimmung auf dem Platz. Ich bin erst einmal zufrieden und freue mich auf das Spiel am Samstag."

... zur Gelb-Rot-Sperre von Innenverteidiger Felix Uduokhai: Es ist Pech, dass Felix nicht dabei ist. Er hat ein paar gute Spiele gemacht. Aber wir haben viele gute Innenverteidiger im Kader. Ich werde schauen, wer da am besten passt für das Spiel. Ich werde aber natürlich nicht sagen, wer das ist. Aber am liebsten hätte ich einen Linksfuß. Frederik Winther wäre einer. Generell haben wir in der Woche großen Fokus auf die Defensivarbeit gelegt, nicht nur bei der Viererkette, sondern auch mit den Spielern davor, die zwei Sechser und die Flügel. Alle sollen zusammen verteidigen, damit wir am Samstag dann vielleicht ein "Clean Sheet" haben.

... zur Leistung des eingewechselten Arne Engels: Es war ein Anfang. Er hat einen Assist gemacht und ein sehr schönes Tor. In den ersten zwei Spielen als Ersatzspieler der Mannschaft sehr geholfen, um die Siege zu holen.

... zur Pokal-Pleite des nächsten Gegners, des 1. FC Köln: Ich kümmere mich nicht so sehr um den 1. FC Köln. Das war für den FC Köln eine Möglichkeit, einen Sieg und Selbstvertrauen zu bekommen. Die letzten 20 Minuten haben sie es mindestens probiert und waren nah dran, zurück ins Spiel zu kommen. Aber Samstag wird es ein neues Spiel geben und neue Möglichkeiten.

... zur Analyse des 1. FC Köln: Ich habe heute meinem Kader nur ganz wenig, nur fünf Minuten, vom FC Köln gezeigt. Unser Fokus liegt die ganze Woche über nur auf uns. Was können wir in der Defensive besser machen, wie können wir das Spiel aufbauen, größere Chancen und mehr Tore erzielen. Da muss meine Mannschaft gar nicht so viel über den Gegner wissen. Sie müssen über uns Bescheid wissen und den Fokus auf unser Spiel legen. Sie müssen wissen, was wir mit und ohne Ball machen.

... über die Vorbereitung und seine Philosophie vom "Offensiven Mindset": Wir bleiben immer beim "Offensiv Mindset". Das bedeutet aber nicht nur mit dem Ball, sondern auch gegen den Ball. Wir müssen entscheiden, wie wir als Mannschaft agieren und individuell. Das haben wir viel geübt. Sodass jeder weiß, wo er in fast jeder Situation stehen muss. Ich hoffe, dass wir das am Samstag sehen. Denn ich habe auch gesehen, dass Köln mit über 130 die meisten Flanken in der Bundesliga hat. Da müssen wir natürlich aufpassen.

Bis auf Arne Maier und Colina sind im FCA-Kader alle fit

... über die personelle Lage: Nicht alle sind fit. Arne Maier ist verletzt, Colina hatte leichte Knieschmerzen, aber sonst sind alle dabei. Auch Ermedin Demirovic kann spielen.

... über die Einstellung seiner Mannschaft vor dem Spiel gegen Köln: Für mich geht es nicht darum, ob wir gegen den Tabellenersten oder -letzten spielen und wie viele Spiele sie gewonnen oder verloren haben, sondern darum, wie wir uns auf dem Platz zeigen und ob wir wieder einen Schritt nach vorn gehen. Natürlich hoffen wir wieder auf einen Sieg. Ich weiß, dass jedes Spiel wichtig ist, aber das nächste ist immer das wichtigste und das ist Köln.

... zum Besuch von Bundestrainer Nagelsmann im letzten Heimspiel: Ich finde es schön, dass er ins Stadion kommt und ich hoffe natürlich, dass er wegen eines Spielers des FCA gekommen ist. Das könnte aber nicht nur Phillip Tietz, sondern auch Felix Uduokhai oder Niklas Dorsch. Ich habe das Gefühl, dass viele aus unserer Mannschaft gerade zeigen wollen, was sie können.

FCA-Trainer Jess Thorup ist auch an allen FCA-Nachwuchsteams interessiert

... zu seinen Besuchen bei den FCA-Nachwuchsteams: Ich bin zwar der Cheftrainer 1. Mannschaft, aber für mich geht es auch um die Struktur des ganzen Vereins. Ich will Brücken bauen zur Akademie. Schauen, dass wir es schaffen, dass es unsere eigenen Spieler von der Akademie in die erste Mannschaft schaffen. Ich habe mir alle Heimspiele der U23 angeschaut und werde mir auch U19, U17 und alle weiteren Mannschaften anschauen. Ich bin nicht der Trainer, der sich nur um die erste Mannschaft kümmert.

... zu einem weiteren Co-Trainer, der vielleicht Jakob Fries sein könnte: Ich kommentiere keine Gerüchte. Ich hätte gern noch einen Assistenz-Trainer. Aber ich schaue erst, wie mir die Leute hier helfen können und was noch fehlt. Dann werde ich gemeinsam mit Sportdirektor Marinko Jurendic sprechen.

... zum Pokal-Aus des FC Bayern: ich habe das Spiel angeschaut, es ist Wahnsinn, was in dieser Runde passiert ist. Schade, dass der FC Augsburg nicht mehr dabei ist. Es wäre eine gute Möglichkeit gewesen.