FC Augsburg

18:00 Uhr

FCA-Trainer Jess Thorup hat mit Dortmund eine Rechnung offen

Plus Mit dem FC Kopenhagen verlor Jess Thorup in der Champions League 0:3 gegen Borussia Dortmund. Mit dem FC Augsburg will er es besser machen. Warum es nur bei diesem einen Duell mit dem BVB blieb.

Von Robert Götz

An sein bisher einziges Spiel gegen Borussia Dortmund als Trainer erinnert sich Jess Thorup nicht gerne. Es war am 6. September 2022. Thorup hatte sich mit dem FC Kopenhagen in der Champions-League-Qualifikationsrunde gegen Trabzonspor durchgesetzt. Im ersten Spiel der Gruppenphase debütierte dann Thorup mit Kopenhagen vor 70.000 Zuschauern im ausverkauften Signal-Iduna-Park. Und verlor mit dem krassen Außenseiter durch Tore von Marco Reus, Raphael Guerreiro und Jude Bellingham mit 0:3. „Es war unser erstes Champions-League-Gruppenspiel, wir hatten eine junge Mannschaft und eine große Chance auf das 1:2. Ansonsten waren wir nicht auf dem Platz“, sagt Thorup rund 15 Monate später.

Niederlage gegen Werder Bremen auch auf dem Trainingsplatz aufgearbeitet

Er ist seit Oktober Trainer beim FC Augsburg und trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nun wieder auf die Dortmunder. Die WWK-Arena ist ausverkauft. Und Thorup will den FCA-Anhängern mehr bieten als damals den mitgereisten Kopenhagen-Fans und vor allem mehr als bei der 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende in Bremen: „Es war klar für mich, dass wir nicht ewig ungeschlagen bleiben können, auch wenn ich natürlich darauf gehofft hatte. Aber so ist das, jetzt haben wir das Spiel gegen Bremen gut aufgearbeitet, wir haben es gut analysiert. Wir hatten eine gute Woche auf dem Trainingsplatz. Jetzt wollen wir nach vorne gucken und unseren tollen Fans einen Heimsieg zu Weihnachten schenken.“

