FCA-Trainer Jess Thorup: "In Bremen erwartet uns ein Kampf"

Vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen spricht FCA-Trainer Thorup über die Atmosphäre im Weserstadion, über die personelle Situation und über die vielen Spieler im FCA-Kader.

FCA-Trainer Jess Thorup...

... zum Personal Arne Maier hat alles mitgemacht, (Robert) Gumny ist dabei, Felix (Uduokhai) hat alles mitgemacht und auch Cardona ist nach seiner Krankheit wieder zurück auf dem Platz. Alle waren dabei, und das ist für mich sehr gut.

... zu den Gegentoren in den letzten sechs Spielen Wir haben zuletzt viel darüber gesprochen, zu null zu spielen. Wir haben in den letzten sechs Spielen nur acht Gegentore bekommen, das bedeutet 1,3 Gegentore pro Spiel im Schnitt. Wenn wir nach oben gehen wollen, dann muss unser Durchschnitt um die Eins liegen. Wir kommen näher, obwohl der Cleansheet (Zu-null-Spiel) bei uns noch fehlt.

... zu seinen Zielen in den letzten drei Spielen vor der Weihnachtspause Die Mannschaft wird viel gelobt, das freut mich. Wir sind sechs Spiele ungeschlagen und jetzt ein wenig nach oben geklettert. Aber ich habe jedes Mal nach den Spielen oder auf den Pressekonferenzen gesagt, wir müssen den Fokus auf das nächste Spiel legen und nicht so viel auf die Tabelle. Es gibt noch genügend Spiele. Wir versuchen, die Mannschaft Spiel für Spiel zu verbessern.

... zu seinem großen Kader Ich weiß, mit 30 Spielern ist es nicht einfach, jeden zufriedenzustellen. Ich versuche mit jedem Spieler, nicht nur von eins bis elf, sondern auch mit 12 bis 30, darüber zu sprechen. Am Montag hatten wir ein Testspiel (0:0 gegen die SpVgg Unterhaching), da hatte ich auch die Möglichkeit, mit den Spielern zu sprechen, was sie noch brauchen, um nahe an die Startelf zu kommen. Ich spüre keine Unzufriedenheit, obwohl jeder gerne 90 Minuten spielen möchte. Das ist bei jedem Verein so. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl über das, was in der Kabine passiert.

... zu seiner Moderation Ich versuche mit jedem Spieler zu sprechen, damit er weiß, wo er steht. Da bin ich ganz ehrlich. Er weiß Bescheid, wo er sich verbessern muss. Da bin ich ganz ehrlich zu den Spielern.

... zu dem Fakt, dass er selten die Startelf tauscht Ich versuche jetzt ein starkes Fundament zu bauen. Über die Woche versuche ich aber mit jedem daran zu arbeiten, dass er weiß, um was es geht, wenn er die Möglichkeit bekommt zu spielen. Mit 14, 15, 16 Spielern habe ich ein starkes Fundament gebaut. Aber die Elf, die beginnt, wird das Spiel höchstwahrscheinlich nicht zu Ende spielen. Wir können fast die Hälfte der Mannschaft wechseln. Die, die draußen sind, müssen bereit sein, ein Teil der Mannschaft zu sein.

... zu seinen Plänen mit den Spielern Ich habe Ideen, wo ich Entwicklungen und Potenziale bei den einzelnen Spielern sehe. Darüber rede ich auch mit den Spielern, damit jeder weiß, was ich von ihm erwarte. Nicht nur von Tag zu Tag, sondern auch bei seinem individuellen Plan. Was muss er besser machen, um sein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Vielleicht muss er auch mal auf einer anderen Position spielen. Das habe ich alles im Kopf, aber auch der Spieler weiß Bescheid.

Jess Thorup zu Werder Bremen

... zu Werder Bremen Wir haben heute eine kurze Gegneranalyse gemacht. Ich habe ein gutes Gefühl zu wissen, was sie machen werden. Ich glaube, das wird ein Kampf. Wenn du angeschlagen bist, ist es der einfachste Weg, über den Kampf zurückzukommen. Da müssen wir bereit sein. Was wir jetzt im letzten Spiel gegen und mit dem Ball gezeigt haben, ist jetzt der Standard. Jetzt müssen wir versuchen, einen Schritt nach vorne zu gehen und das Spiel zu kontrollieren. Sie haben zehn von elf Punkten zu Hause geholt. Wenn Bremen Zeit hat, haben sie gute Spieler und einen klaren Weg, wie sie das Spiel haben wollen. Wir müssen das Spiel kontrollieren, aber das wird nicht einfach.

... zur Atmosphäre in Bremen Es wird nicht einfach sein, aber das ist es auswärts in keinem Stadion in Deutschland. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir müssen uns auf das fokussieren, was auf dem Platz passiert, und auf nichts anderes.

Thorup: "Selbstbewusstsein kannst du dir nicht irgendwo kaufen"

... zum Selbstbewusstsein nach sechs Spielen ohne Niederlage Das Wichtigste für Fußballspieler ist Selbstvertrauen. Das kannst du dir nicht irgendwo kaufen, sondern das musst du dir erarbeiten. Das hat die Mannschaft getan. Das sieht man jeden Tag in der Kabine und auf dem Platz. Jeder freut sich, hier zu sein. Jeder will sich auf dem Platz zeigen, sie bleiben länger. Du hast das Gefühl, sie wollen zusammen sein und das Selbstvertrauen siehst du auch in der Körpersprache.

Der FCA-Trainer: "Selbstzufriedenheit wird es bei mir nicht geben"

... zu seinem Gegenmittel bei einer möglichen Selbstzufriedenheit Ich spreche immer mit meinem Staff und meinen Spielern darüber, dass wir nie zufrieden sein dürfen. Wir müssen immer versuchen, uns zu verbessern, auch wenn ich nach dem Spiel gegen Frankfurt in der Kabine gesagt habe, manchmal muss man so ein gutes Spiel auch mal ein oder zwei Tage feiern und genießen. Aber sobald wir wieder auf dem Trainingsgelände sind, müssen wir wieder zum Fokus zurückkehren und uns verbessern. Selbstzufriedenheit wird es bei meiner Mannschaft nicht geben.

... zu seinem regelmäßigen Gang zu den FCA-Fans Ich gehe vor jedem Spiel auch auswärts zu den Fans. Ich will immer Danke sagen für die Unterstützung. Dies ist wichtig für den Verein und die Spieler, diesen zwölften Mann auf dem Platz zu haben. Das mache ich gerne auch nach dem Spiel. Gewinnen oder verlieren ist egal, ich will den Fans zeigen, was es mir bedeutet.