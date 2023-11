FC Augsburg

FCA-Trainer Jess Thorup lobt den Trainingseifer seines Teams

Plus Der FC Augsburg nutzt Allerheiligen zur Vorbereitung auf das Bundesliga-Duell am Samstag gegen den 1. FC Köln. Kapitän Ermedin Demirovic ist wieder voll dabei.

Von Andrea Bogenreuther

Wie hoch der FC Augsburg derzeit wieder in der Gunst seiner Fans steht, zeigte sich in den zwei öffentlichen Trainingseinheiten, die der Bundesligist in der Ferienwoche anbot. Gerade viele junge Autogrammjäger kamen da voll auf ihre Kosten und der dänische Coach erhielt von einem weiblichen Fan gleich einen Willkommens-Gruß überreicht. Die vielen Anhänger konnten sich davon überzeugen, dass FCA-Trainer Jess Thorup trotz der zwei zurückliegenden Siege gegen Heidenheim (5:2) und Wolfsburg (3:2) die Intensität in den Übungseinheiten unvermindert hochhielt, dass er so den Trainingseifer im nahezu komplett anwesenden Kader aber erst recht anzufachen schien. Auch der dänische Coach selbst zeigte sich vom Einsatz und der Begeisterung beeindruckt.

Starke Leistung seines Teams hat FCA-Trainer Thorup überrascht

“Die Mannschaft hat schon so viel mehr Selbstvertrauen aufgebaut. Ich habe das Gefühl, die Spieler mögen es, hier auf dem Platz zu stehen, sie kommen jeden Morgen mit einem Lächeln“, bestätigt Jess Thorup die auch nach außen wirkende gute Stimmung im Team. Auch wenn er das bisher Erreichte gleich ein wenig gerade rückt. „Wir haben mit den zwei Siegen nur einen kleinen Schritt gemacht. Aber der war sehr wichtig für die Mannschaft und das Selbstvertrauen. Bis jetzt war es eine sehr gute Woche.“

