FCA-Trainer Jess Thorup stellt alles auf den Prüfstand

Eine Einsatzgarantie gibt es für kaum einen Spieler beim FC Augsburg. Das gilt auch im Tor, in dem beim Spiel in Heidenheim ein Wechsel bevorstehen könnte.

Jess Thorup zögert kurz. Die Frage hat er verstanden, sein Deutsch ist beinahe perfekt. Thorup aber überlegt, er will nichts Falsches sagen. Dann meint er: "Ich muss sagen, als neuer Trainer habe ich das Gefühl, dass alles neu beginnt." Bei der Frage ging es um die Platz im Tor des FC Augsburg. Ob Finn Dahmen die weiter behalten werde oder ob der neue Trainer auch hier einen Anlass für Veränderungen sieht. Kann gut sein, dass es dazu kommt. "Ich habe viel Gutes von allen drei Torhütern gesehen. Eine Einsatzgarantie gibt es für keinen Spieler", fügt der Däne an.

FCA-Torhüter Finn Dahmen ist bisher ein eher schwacher Torhüter

Also auch nicht für Dahmen, der mit großen Hoffnungen ablösefrei aus Mainz im Sommer gekommen war, bislang aber kein Punktegarant ist und bei einigen Statistiken zu den schwächsten Torhütern der Bundesliga zählt. Womöglich bietet sich für Konkurrent Tomas Koubek die Chance auf seinen ersten Einsatz. Es wäre eine von vielen denkbaren Veränderungen.

Seit Montag ist Thorup Trainer des FCA, am Sonntag (17.30 Uhr) wartet in Heidenheim die erste Partie. Wenig Zeit, alles und jeden richtig kennenzulernen. Einen ersten Eindruck aber konnte sich der 53-Jährige sehr wohl verschaffen. "Es waren ein paar hektische Tage. Ich habe aber einen super Eindruck von der Mannschaft", sagt der Däne. Aber natürlich sei es schwierig gewesen, jeden einzelnen Akteur aus dem recht großen Kader bereits so gut kennenzulernen, um ihn perfekt einschätzen zu können. Er habe zwar versucht, so viele Einzelgespräche wie möglich zu führen, in seinem Büro aber saßen nur die Akteure, die künftig eine wichtige Rolle einnehmen könnten. Mit den übrigen sprach er vornehmlich nur auf dem Platz, intensivere Gespräche sollen bald folgen.

Demirovic spielt auch weiterhin eine wichtige Rolle

Ein wichtiger Baustein für Thorup ist Ermedin Demirovic. Der Angreifer war bereits unter Enrico Maaßen Kapitän, das wird er bei Thorup bleiben. Weil er Demirovic für einen Teil einer wichtigen Achse hält. Gleiches könnte auf Niklas Dorsch zutreffen, den Thorup von einer kurzen gemeinsamen Zeit in Gent kennt. Der Däne hatte Dorsch nach Belgien geholt, grundsätzlich gefällt ihm dessen Spielweise. Kann also gut sein, dass Dorsch in die Anfangself zurückkehrt. Sonst aber bleibt Thorup zurückhaltend, was seine Personalplanungen angeht. Auch über sein Spielsystem möchte er am Freitag nicht reden. Ob er auf eine Dreier- oder Viererkette in der Defensive setzen wird, lässt er offen.

Er möchte bedingungslosen Einsatz sehen, den Willen, unbedingt zu gewinnen. Er hofft, erste Veränderungen im Spielaufbau und Pressing erkennen zu können. Er verlangt, dass seine Spieler offensiv denken, und das nicht nur im Ballbesitz. So habe er auch viele Übungen gegen den Ball, also im Versuch, das Spielgerät schnellstmöglich zu erobern, ins Training eingebaut. Immer im Bewusstsein, seine Spieler nicht mit zu vielen neuen Aspekten zu überfordern.

Sehr wohl möchte er aber einen ersten Grundstein erkennen, auf dem sich gemeinsam aufbauen lässt. Eine stabile Defensive ist ihm wichtig, nachdem an den ersten sieben Spieltagen keine einzige Partie ohne Gegentor gelungen war. "Da können wir ansetzen. Ich werde den Spielern so viel wie möglich helfen, was zu tun ist. Aber am Ende müssen es die Spieler selbst auf dem Platz richten", sagt Thorup.

Arne Maier könnte in die Startelf rücken

Seine personelle Auswahl ist recht üppig, er hat also durchaus Spielraum für Veränderungen. Ruben Vargas wird wohl fehlen, er hat zuletzt nach seiner Adduktorenverletzung nur individuell trainiert. Auch Kevin Mbabu fehlt noch. Arne Maier sollte dagegen fit sein, er hatte unter der Woche an einem Tag aussetzen müssen, nachdem er einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. Maier habe gut trainiert, so der Trainer, womöglich spielt er von Anfang an.

Am Freitag sind die Spieler noch in Ungewissheit, wer es tatsächlich in den Kader und in die erste Elf schaffen wird. Am Samstag, vielleicht aber sogar erst am Sonntag möchte Thorup für sie das Rätsel auflösen. Er möchte damit die Spannung hochhalten. In einem Trainerwechsel steckt automatisch die Chance auf einen Neuanfang. Darauf hoffen viele. Die Augsburger werden erst am Sonntagmorgen mit dem Bus nach Heidenheim fahren. Sie werden in einem Tageshotel absteigen, von dort geht es ins Stadion, "um das Spiel zu gewinnen", so Thorup.

Der Däne ist zuversichtlich, dieses Vertrauen in die eigene Stärke möchte er auch den Spielern vermitteln. "Es geht jetzt darum, Selbstvertrauen zu bekommen. Das bekommst du am besten über Siege. Damit wollen wir am Sonntag anfangen", sagt der 53-Jährige. Wissend, dass beim Aufsteiger eine schwere Aufgabe wartet. "Heidenheim ist eine sehr kompakte, physisch starke Mannschaft. Gegen sie zu spielen, ist sehr gefährlich", sagt Thorup.

