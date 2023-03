FCA-Trainer Maaßen lässt sich vor dem Duell mit Schalke 04 nicht in die Karten schauen

Plus Mit einem Sieg gegen Schalke 04 würde der FCA am Samstag einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen. Seine Personal-Planungen behält Trainer Enrico Maaßen aber für sich.

Bei der Casino-Night des FC Augsburg am Dienstagabend bewies Enrico Maaßen beim Pokerspiel für den guten Zweck Zockerqualitäten. Der Cheftrainer des FCA gewann als Nachrücker den Finaltisch für seine Patin und damit den Hauptpreis – ein Tablet. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Heimspiel gegen Schalke 04 gibt es maximal drei Punkte zu gewinnen. Sollte der FCA die holen, wäre es fast schon der Jackpot.