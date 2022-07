FC Augsburg

16:23 Uhr

FCA-Trainer Maaßen benennt Kapitän und seine Nummer eins

Plus FCA-Trainer Enrico Maaßen trifft vor der Generalprobe gegen den französischen Erstligisten Stade Rennes wichtige personelle Entscheidungen.

Von Marco Scheinhof

Enrico Maaßen hat die wenigen Tage seit der Rückkehr aus dem Trainingslager genutzt und wichtige Entscheidungen getroffen. Seit Mittwoch ist der FC Augsburg wieder im Training, die Einheiten auf dem Platz finden wegen der Hitze vormittags statt, wenn es noch etwas kühler ist. Im Trainingslager in Scheffau hatte Maaßen stets betont, dass er wichtige personelle Entscheidungen in der Woche vor der Generalprobe am Samstag (15.30 Uhr) gegen Stade Rennes bekannt geben werde. So ist es nun gekommen.

