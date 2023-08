FCA-Trainer Maaßen: "Ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft"

Plus Augsburgs Trainer Enrico Maaßen spricht vor dem Saisonstart gegen Mönchengladbach über den Dämpfer im Pokal, seine Grundidee vom Fußball und wer deutscher Meister wird.

Herr Maaßen, Sie sind nun etwas mehr als ein Jahr Trainer beim FC Augsburg. Was hat sich seitdem bei Ihnen geändert?



Enrico Maaßen: Ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt.

Können Sie da etwas konkreter werden?



Maaßen: Durch jede Erfahrung reift man. Und bei mir waren es in der ersten Saison als Bundesliga-Trainer einige – sowohl auf und neben dem Platz. Das führt zu Veränderungen. Mir ist es aber wichtig, sich selbst treu zu bleiben.