FCA-Trainer Maaßen kündigt Änderungen in der Startelf an

Die Pleite in Berlin war eine Enttäuschung – vor dem Heimspiel gegen Bremen wird es deswegen wohl einige Änderungen in der Startformation des FCA geben.

Es ist angerichtet: Seit Tagen ist das Heimspiel des FC Augsburg gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr) ausverkauft. Der FCA will nach dem enttäuschenden Auftritt bei Hertha BSC Berlin die Serie von zuletzt drei Heimsiegen in Serie fortsetzen . Das sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen in der Pressekonferenz vor dem Spiel...

...über die Personalsituaton:

"Elvis Rexbecaj wird weiter ausfallen, auch Felix Uduokhai. Sonst sind alle dabei dabei. Wir haben damit gerechnet, dass mindestens drei Wochen Pause anstehen. Bei Elvis sieht es ein bisschen besser aus, Felix scheint noch etwas länger zu brauchen."

...zu Änderungen in der Startelf nach der Hertha-Pleite:

"Wir denken darüber nach, auf der ein oder anderen Position was zu ändern. Wir haben einen guten Konkurrenzkampf im Team und auf mancher Position sind wir noch nicht ganz klar."

...zu Niklas Dorsch, der gegen die Hertha erstmals wieder in der Startelf stand:

"Er ist auf jeden Fall 60 Minuten weiter, das war sehr wichtig für ihn. Er hat sich in der Woche frisch präsentiert, wir warten nun morgen ab und entscheiden dann."

...dazu, dass das Stadion ausverkauft ist:

"Das freut uns total, dass das Spiel so früh ausverkauft war.. Wir sehen, dass es die Mannschaft beflügelt. Wir wollen die Punkte hier behalten und eine Reaktion zeigen, das ist das Ziel."

...dazu, dass es im Hinspiel viele Emotionen zwischen den Werder-Fans und FCA-Keeper Gikiewicz gab:

"Wir haben so viel über dieses Thema im Nachhinein gesprochen, deswegen ist es für uns jetzt kein Thema mehr. Wir müssen bei uns bleiben."

...zur Spielweise von Bremen:

"Ihre Herangehensweise ist es schon, den Gegner zu stressen mit vielen Eins-gegen-Eins-Situationen. Sie haben zwei wuchtige Stürmer vorne drin, deswegen geht es darum, sauber zu verteidigen. Sie haben gezeigt, dass sie nicht viele Möglichkeiten brauchen, um ein Tor zu schießen."

...zum Duell Füllkrug gegen Berisha, die ligaweit am häufigsten das 1:0 für ihre Teams erzielt haben:

"Es spielt Augsburg gegen Bremen und nicht Berisha gegen Füllkrug. Beide Teams wissen jeweils um die Stärken der Stürmer."

...dazu, wie man am besten gegen Füllkrug verteidigt:

"In dem man ihn am besten nicht in den Strafraum kommen lässt."