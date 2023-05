FC Augsburg

18:00 Uhr

FCA-Trainer Maaßen vor Bochum: "Müssen zeigen, dass wir der Situation gewachsen sind"

Plus Mit einem Erfolg beim VfL Bochum könnte der FC Augsburg den Klassenerhalt perfekt machen. Eine Voraussetzung: Die Spieler hören auf die Warnungen des Trainers.

Von Johannes Graf

Eigentlich befindet sich Enrico Maaßen in einer ziemlich komfortablen Situation. Der Abstand auf den Relegations- beziehungsweise Abstiegsplatz in der Fußball-Bundesliga beträgt drei Spieltage vor Schluss sechs Punkte. Genug also, um die Nerven im Zaum zu halten, zugleich aber zu wenig, als dass man sich einen Spannungsabfall leisten könnte.

Maaßen, der Trainer des FC Augsburg, musste folglich in den Trainingseinheiten dieser Woche keine Kopfstände anstrengen. Musste keine künstlichen Reize erzeugen, um die Konzentration seiner Spieler hochzuhalten. Seine Worte unterstreichen, dass allein der Blick aufs Tableau vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum die Sinne schärft (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). "Wir wissen, wie es läuft. Jeder kann die Tabelle lesen und sehen, worum es für beide Mannschaften geht", betont der 39-Jährige.

