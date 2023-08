FC Augsburg

vor 28 Min.

FCA-Trainer Maaßen nimmt seine Mannschaft vor dem Bundesligaauftakt in die Pflicht

Plus Nach der Pokalniederlage möchte Augsburgs Coach Maaßen beim Bundesliga-Auftakt gegen Mönchengladbach eine Reaktion sehen. Er wird dabei seine Mannschaft verändern.

Von Marco Scheinhof

Enrico Maaßen blieb geheimnisvoll. Wie immer. Über Personalplanungen wollte er auch am Freitag nicht sprechen. Also auch nicht darüber, welche Veränderungen er beim FC Augsburg in der Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach vornehmen wird. Nur so viel: Die Mannschaft wird anders besetzt sein als bei der 0:2-Pokal-Blamage vor einer Woche in Unterhaching.

Das Abschlusstraining am Nachmittag war öffentlich - ungewöhnlich. Solche Einheiten sind meist hinter verschlossenen Türen. Beim FCA war das am Freitag anders, wobei die kurzen Spieleinheiten wenig Aufschluss über eine mögliche Aufstellung boten. Als es spannend wurde, mussten die rund 70 Fans den Platz verlassen. Die letzten zehn Minuten, in denen vornehmlich Standardsituationen geübt wurden, waren geheim. Maaßen also blieb sich treu.

