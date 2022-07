FCA-Trainer Maaßen: "Rexhbecaj ist eine Option für die Startelf"

Mit dem DFB-Pokalspiel bei Blau-Weiß Lohne steigt der FCA in seine Pflichtspielsaison ein. Trainer Enrico Maaßen spricht davor über den Neuzugang, den Stellenwert der Partie und weitere Transfers.

Das Ende ist auch ein Anfang. Nach der Sommervorbereitung startet der FC Augsburg in die Pflichtspielsaison. Gegner in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals ist der Fußball-Regionalligist Blau-Weiß Lohne (Sonntag, 15.30 Uhr/live Sky). Trainer Enrico Maaßen zieht einerseits Bilanz, blickt andererseits nach vorne. Das sagt der 38-Jährige...

...zur Vorbereitung mit dem FC Augsburg:

Das war, wie immer in der Vorbereitung, eine intensive Zeit. Wir haben gründlich gearbeitet, haben uns kennengelernt und sind in dieser Zeit als Mannschaft zusammengewachsen. Alle haben grob die Idee verstanden, wie wollen wir Fußball spielen. Jetzt geht es darum, an die Details zu gehen, die am Ende auf Toplevel spielentscheidend sind. Wir sind ganz gut durchgekommen. Bin zufrieden bis zu diesem Zeitpunkt.

...zu den verletzten Spielern:

Ärgerlich natürlich, dass uns Reece Oxford und Ruben Vargas noch nicht zur Verfügung stehen und sich Niklas Dorsch (Mittelfußanbruch, d. R.) so schwer verletzt hat. Das ist schwer zu sagen, die beiden haben noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Ruben (Muskelverletzung, d. R.) ist voll im Plan, arbeitet gut, macht viele Dinge. Bei Reece (Knieverletzung, d. R.) ist ein Auf und Ab. Kann sein, dass er ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Das ist ein bisschen Hokuspokus. Da müssen wir warten und uns gedulden. Bei Niklas wird es eine Zeit lang dauern. Dazu haben wir die beiden Langzeitverletzten Noah Sarenren Bazee und Tobias Strobl (beide Kreuzbandriss, d. R.). Lukas Petkov hat immer noch Probleme mit dem Sprunggelenk. Und auch Lasse Günther fällt aus.

...zu Neuzugang Elvis Rexhbecaj:

Elvis ist ein Spieler, mit dem wir uns schon lange befasst haben. Wir wollten sowieso einen Spieler für das Zentrum verpflichten, umso schöner ist, dass es zeitnah geklappt hat. Er bringt ein Box-to-Box-Element, eine gute Mentalität und Entwicklungsfähigkeit mit. Wir müssen die nächsten Tage im Training abwarten, wie frisch er ist. Wenn er sich gut präsentiert, ist er eine Option für die Startelf.

Enrico Maaßen steht vor seinem ersten Pflichtspiel mit dem FC Augsburg. Foto: Ulrich Wagner

...zu weiteren Transfers:

Die Wunschliste ist weiterhin vorhanden. Wir wollten einen Stürmer haben, wollten einen zusätzlichen Zentrumsspieler dazuholen. Jetzt ist Niklas weggebrochen. Wir müssen trotzdem aufpassen: Du kannst nicht auf jeder Position nachladen, aber ich glaube, dass uns weiterhin ein Offensivspieler guttun würde. Der Markt ist noch sehr ruhig, wenn man die Top-Transfers wegnimmt. Von daher kann es noch ein Geduldspiel werden.

...zu DFB-Pokal-Gegner Blau-Weiß Lohne:

Das ist eine Mannschaft, die sich gut vorbereitet hat mit Gegnern wie Eindhoven, Groningen oder Schalke. Die Mannschaft ist in den letzten Jahren mehrmals aufgestiegen und der Verein baut ein Stadion für zwölf Millionen Euro. Da ist Euphorie und Substanz vorhanden. Sie haben eine klare Idee, spielen Eins-gegen-Eins über das ganze Feld. Das ist schon unangenehm. Das ist das Spiel des Jahres für den Gegner. Ich habe mehrfach auf der anderen Seite gestanden. Ich weiß, wie schwer das für einen Bundesligisten ist, egal, mit wie viel Qualität er anreist. Im Vorbeigehen werden wir das nicht schaffen. Wir müssen konzentriert und wach sein. Aber ich freue mich, dass es wieder losgeht, ich freue mich auf das erste Pflichtspiel. Wir sind der Favorit.

...zum Stellenwert des DFB-Pokals:

Im DFB-Pokal möchtest du so weit wie möglich kommen. Es gibt zusätzliches Geld, das der Verein generieren kann. Daher hat der DFB-Pokal einen hohen Stellenwert. In der ersten Runde geht es darum, gut aus den Startlöchern zu kommen. Für uns ist das ein hundertprozentiges Pflichtspiel. Es geht darum, eine Runde weiterzukommen.

...zur Motivation gegen den Regionalligisten:

Ich werde es einfordern. Und ich glaube, die Mannschaft ist so seriöse, dass sie es so angehen wird. So wie ich den Charakter der Mannschaft kennengelernt habe, brennen sie auf den Pflichtspielstart. Trotzdem ist es etwas, dass du als Trainer immer wieder einwirfst.