FCA-Trainer Maaßen stellt Startelfcomeback von Berisha in Aussicht

Beim VfL Bochum könnte der FC Augsburg schon mit einem Punkt die Klasse halten. Gut möglich, dass der schmerzlich vermisste Topstürmer Mergim Berisha wieder startet.

Es ist ein Finale im Kampf um den Klassenerhalt: Wenn der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr, Sky) beim VfL Bochum antritt, kann sich die Mannschaft von Enrico Maaßen mit einem Sieg den vorzeitigen Ligaverbleib sichern. Bereits ein Punkt wäre wohl schon gleichbedeutend mit dem Ticket, ein weiteres Jahr für die Bundesliga planen zu können. Maaßen erwartet, dass seine Mannschaft in Bochum "die Hölle" im Stadion erleben wird, muss zugleich aber auf Stammkräfte wie Arne Engels (gelbgesperrt) und Ruben Vargas (Bänderverletzung) verzichten. Das sagte der Trainer des FC Augsburg...

...zum Spiel in Bochum:

"Die Art und Weise, wie Bochum spielt, haben wir im Hinspiel erlebt. (Damals verlor der FCA mit 0:1 zu Hause, Anm. d. Red.) Wir wissen, wie es läuft. Jeder kann die Tabelle lesen und sehen, für was es um beide Mannschaften geht. Sie haben reihenweise Topmannschaften Punkte abgeknöpft. Wir brauchen klare Lösungen gegen die Art und Weise, wie sie spielen. Wir müssen den Fight annehmen und dürfen uns nicht beeinflussen lassen."

...zum Bochumer Stadion, das er aus seiner Zeit als Trainer des BVB II noch gut kennt:

"Ich habe mir da schon in der 2. Liga und dann auch in der 1. Liga das ein oder andere Spiel angeschaut. Es ist sehr laut, sehr eng. So wie unsere Zuschauer uns zu Hause zuletzt getragen haben, so werden das auch die Bochumer Fans versuchen."

...zur Auswärtsschwäche in der Rückrunde, in der der FCA noch auf den ersten Sieg wartet:

"Wir haben jetzt im dritten Spiel nacheinander gepunktet und eine gewisse Stabilität gezeigt, wenig Chancen zugelassen. Wir haben eine Topmannschaft geschlagen und jeder hat sich über den Sieg gefreut. Aber wir haben hart gearbeitet ohne es zu locker zu nehmen. Am Wochenende zählt es und da müssen wir zeigen, dass wir der Situation gewachsen sind."

...dazu, ob er sich während der Partie Zwischenstände der anderen Spiele durchsagen lässt:

"Da bin ich in meinem Film und habe für solche Dinge keine Zeit."

...zu den Ausfällen von Ruben Vargas und Arne Engels:

"Wir haben in der Offensive den ein oder anderen Spieler wieder zurück. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir unsere Systematik verändern. Im Zentrum haben wir etwa Arne Maier, Renato Veiga und Niklas Dorsch. Wichtig ist, dass die Jungs, die auf dem Platz stehen, vollkommen fit sind. Das wird auch ein Kriterium sein."

...zu den Einsatzchancen der zuletzt lange verletzten Mergim Berisha und Niklas Dorsch:

"Beide sind Startelfkandidaten. Mergim ist fünf Wochen ausgefallen, hat jetzt gefühlt seine erste richtige Trainingswoche. Wir wollen abwarten, wie er sich fühlt, das ist eine Abwägungssache. Niklas ist schon etwas länger im Training, auch wenn er keine Topspielpraxis hat. Aber er hat dennoch zuletzt gezeigt, dass er ein Kämpferherz hat. Es gibt bei beiden die Option, dass sie starten."

...zum Sieg gegen Union Berlin:

"Nichts ersetzt Siege. Es ist ein gutes Gefühl, wenn du mit einem Sieg aus der Begegnung mit einer Topmannschaft gehst. Unser Stadion ist zwar immer sehr laut, so laut wie nach dem Spiel gegen Union habe ich es noch nie erlebt. Wenn wir drei Punkte holen, sieht es gut aus."

...zu den Qualitäten von Bochum:

"Sie sind im Laufe der Saison mehrfach hingefallen und wieder aufgestanden. Es ist eine Mannschaft mit Nehmerqualitäten, sie werden um alles oder nichts spielen. Zu Hause haben sie ein anderes Gesicht als auswärts. Das wird ein Hexenkessel, und wir müssen das annehmen."

...zu seinem Profi Elvis Rexhbecaj, der vergangene Saison noch in Bochum spielte:

"Elvis weiß, wie der Hase läuft. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Ein unauffälliger, der viel Drecksarbeit erledigt, der gegen den Ball hart für andere arbeitet. Er ist ein positiver Typ, der das Herz am rechten Fleck hat."