FCA-Trainer Maaßen über Hinspielsieg: "Das ist bei den Bayern im Kopf, ganz sicher"

Gegen den FC Bayern will der FC Augsburg überraschen – mal wieder. Wie der Hinspielsieg helfen soll und was der FCA besser machen will als Paris St. Germain.

Es ist das Duell David gegen Goliath, Außenseiter gegen Dauerfavorit: Dennoch will der FC Augsburg im Auswärtsspiel beim FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr) für eine Überraschung sorgen – mal wieder. Denn zuletzt gelangen Augsburg zwei Siege gegen die Münchner, auch das Hinspiel ging mit 1:0 an den FCA . Die Erinnerung an diesen Erfolg soll auch diesmal helfen. Das sagt Trainer Enrico Maaßen...

...über die Ausgangslage:

"Es wird eine sehr schwierige Aufgabe, das wissen wir. Aber wir haben in dieser Saison zweimal sehr gut gespielt gegen die Bayern, das gibt uns ein gutes Gefühl. Es ist das Spiel, bei dem die Leute am wenigsten erwarten, dass wir etwas holen. Natürlich brauchen wir einen außergewöhnlichen Tag und Bayern einen nicht so guten. Dann haben wir eine Möglichkeit. Wir brauchen Mut, Intensität und Leidensfähigkeit. Wir müssen lauffreudig sein, weil wir oft den Ball nicht haben werden. Wir haben gezeigt, dass wir sie schlagen können. Das ist auch bei den Bayern im Kopf, da bin ich mir sicher. "

...zur Auswärtsproblematik:

"Wir haben schon vor dem letzten Auswärtsspiel versucht, etwas anders zu machen. Jetzt haben wir überlegt, ob wir erst am Spieltag nach München fahren, wir fahren jetzt aber schon einen Tag vorher. Wir wissen, dass wir ein außergewöhnliches Spiel brauchen und mutig spielen müssen."

...zu den Erkenntnissen des Spiels zwischen Bayern und Paris:

"Es ist ein spezielles Spiel, wir haben für die Analyse eher Spiele aus der Bundesliga herangezogen. Ich fand schon im Hinspiel, dass Bayern die bessere Mannschaft war. Es war sehr destruktiv, wie Paris gespielt hat. Man muss mit allen Spielern gegen den Ball arbeiten, damit man gegen Bayern etwas holen kann."

...zur Personalsituation:

"Reexe Oxford ist krank. Mergim Berisha ist wieder voll dabei, ebenso wie Elvis Rexhbecaj. Felix Uduokhai fällt noch etwas länger aus. Fredrik Jensen hat immer noch die Entzündung unter der Fußsohle."

...zur Situation im defensiven Mittelfeld:

"Elvis Rexhbecaj wird nicht starten, auch wenn er wieder im Kader ist. Es war klar, dass Niklas Dorsch Spielpraxis braucht und noch nicht bei seiner vollen Leistungsfähigkeit ist. Julian Baumgartlinger war gegen Bremen ein stabilisierender Faktor. Aber Niklas hat es nicht schlecht gemacht, wir wollten nur einen anderen Spielertypen bringen."

...zu möglichen Personalwechsel beim FC Bayern:

"Ich denke, dass sie den ein oder anderen Spieler tauschen werden. Sie haben Mané, Gnabry, Cancelo. Ich denke, dass da einiges passieren wird. Umso wichtiger ist es, bei sich zu bleiben."

...zur Vorfreude von Neuzugängen auf das Bayern-Spiel:

"Die Jungs unterhalten sich viel darüber, aber das Spiel ist nicht nur für die Neuen besonders, sondern für uns alle. Aber wichtig ist es, was wir daraus machen. Sind wir schon stolz drauf, da zu spielen oder gehen wir mutig in diese Partie? Es ist wichtig, mit dem Glauben in das Spiel zu gehen: Es ist möglich, da was zu holen."

...Mergim Berishas Chancen bei der nun anstehenden Nominierung der Nationalmannschaft:

"Das größte Argument ist, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und dass jeder eine gute Leistung bringt. Das gilt auch für Mergim."

...dazu, ob Arne Engels unter den vier Kandidaten im Mittelfeld mittlerweile gesetzt ist:

"Natürlich ist es ein Vierkampf im Zentrum, gerade wenn alle fit sind. Auch Arne Engels muss man vielleicht mal eine Pause geben. Auch in der Länderspielpause ist er mit der U-Mannschaft unterwegs. Wr müssen aufpassen, dass wir bei ihm nicht überdrehen. Wenn wir diese personellen Möglichkeiten haben, ist es möglich, dass Arne mal nicht spielt. Grundsätzlich können wir mit allen vier Spielern dort spielen. Elvis Rexhbecaj und Arne Engels sind eher Achter, Baumgartlinger und Dorsch Sechser. Die tägliche Verfassung der Jungs ist entscheidend."

...dazu, ob das Schalke-Spiel schon eine Rolle spielt:

"Überhapt nicht. Wir stellen die bestmögliche Mannschaft gegen die Bayern auf."

...zum Heimsieg in der Liga gegen die Bayern:

"Das ist weit weg, aber wir können in der Analyse nochmals das Tor zeigen."