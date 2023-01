FCA-Trainer Maaßen vor dem Dortmund-Spiel: "Wir müssen leiden können"

Der FCA startet am Sonntag bei Borussia Dortmund wieder in die Bundesliga. Zwei Vorrundenspiele sind noch zu absolvieren. Trainer Maaßen vertraut auf die Neuzugänge, aber sieht den Schlüssel in der Einstellung.

Zur Personalsituation: Die Langzeitverletzten André Hahn und Tobias Strobl sind logischerweise nicht dabei. Reece Oxford und Iago, die beide individuell trainieren, auch nicht. Ansonsten steht der ganze Kader zur Verfügung.

Zu den Neuzugängen: Wir haben die Zeit auf dem Platz intensiv genutzt und an der Videowand. Wir haben viel an taktischen Dingen gearbeitet, sie haben ein gutes Fitness-Level und sind einsatzbereit. Von daher werden womöglich fast alle im Kader sein.

Fragezeichen hinter Niklas Dorsch

Zu Niklas Dorsch: Dorschi hat gute Fortschritte gemacht. Wir sind voll im Plan bei ihm gewesen. Ziel war es, dass er gegen Wolfsburg eine halbe Stunde oder zumindest 20 Minuten spielt. Das hat nicht geklappt. Darum sind wir nicht ganz sicher, was der richtige Weg ist. Ob wir ihn schon mitnehmen nach Dortmund und ihn dort dann dementsprechend nachbelasten, wenn er wenig oder gar keine Spielzeit bekommt? Oder ob wir ihn hierlassen und hier intensiv mit ihm arbeiten? Das entscheiden wir am Samstag.

Zu den Gründen der großen Transferaktivitäten: André Hahn fällt sehr lange aus, darum mussten wir diese Position neu besetzen. Wir haben Florian Niederlechner abgegeben und für einen bundesligaerfahrenen Stürmer zwei junge geholt. Wir wollten uns auch in der Breite verbessern. Das war in der Hinrunde das eine oder andere Mal der Fall, dass uns da die eine oder andere Option auf der Bank gefehlt hat. Ich denke, mit den Neuzugängen sind wir da in der Offensive sehr gut besetzt.

Wir haben eine sehr intensive Spielart. Das war auch ein Argument zu sagen, wir wollen Alternativen schaffen, wo wir dann im Spiel mehr wechseln können. Wo wir vielleicht auch mal die Startelf ändern können, wenn ein Spieler müde ist, dass wir ihn auch dann mal von der Bank kommen lassen können. Wir haben qualitativ einen Schub gemacht und in der Breite ebenso.

Zu der Frage, ob der Kader von Beginn an nicht optimal besetzt war: Der Kader war optimal besetzt. Aber wir hatten Ausfälle, mit denen man nicht kalkulieren konnte. Dass André Hahn, der normalerweise sehr belastbar ist, so lange ausfällt, war für uns keine einfache Situation. Da Schlüsselspieler wie Niklas Dorsch oder Reece Oxford lange nicht dabei sind, haben wir gesagt, wir wollen uns in der Breite besser aufstellen. Die Jungs, die wir geholt haben, sind alle sehr flexibel.

Die Neuzugänge brennen darauf, für den FC Augsburg zu spielen

Zu den Stärken der Neuzugänge:

Cardona ist ein sehr spielstarker Spieler, der sich in den Halbräumen wohlfühlt, der einen sehr guten Abschluss hat und einen guten Zug zum Tor besitzt.

Yeboah ist ein guter Pressingstürmer, ein sehr guter Umschaltstürmer mit einem richtig guten Tempo.

Beljo ist ein Zielspieler, der sehr elegant ist, eine gute Technik hat und ein Finisher vor dem Tor ist.

Colina ist ein außergewöhnlicher Außenverteidiger, der auf beiden Seiten spielen kann. Der seine größte Stärke im Offensivspiel hat. Er ist Nationalspieler, ein großes Talent.

Alle bringen Elemente mit, die wir so noch nicht hatten, dazu Entwicklungsmöglichkeiten und sie brennen, für diesen Klub zu spielen.

Zu einem möglichen Transfer für die 6er-Position: Wir haben fünf Spieler aus dem aktuellen Kader, die auf dieser Position spielen können und das schon sehr gut gemacht haben. Von daher liegt der Fokus auf den Jungs, die da sind und auf das Spiel gegen Dortmund.

Zur Thematik, dass keiner der Neuzugänge Bundesliga-Erfahrung hat: Cardona hat schon über 100 Spiele in der Ligue 1 gespielt, Colina hat 100 Spiele auf der Außenverteidiger-Position in Kroatien gemacht. Die haben schon Erfahrung gesammelt. Sie haben zwar keine Bundesliga-Erfahrung, aber sie haben richtig Feuer und richtig Lust, für uns zu spielen.

Zu seinem ersten Wiedersehen mit Borussia Dortmund (Maaßen kam ja von Borussia II zum FCA): Den einen oder anderen Kontakt habe ich schon noch. Ich freue mich, es ist ein besonderes Spiel für mich. Ich hatte eine erfolgreiche Zeit in Dortmund, die auch der Grundstein war, damit ich diesen Schritt zum FCA gehen konnte. Trotzdem wird es mir gelingen, denn Fokus auf die 90 Minuten zu legen.

FCA wählt in Dortmund einen mutigen Ansatz

Zum Spiel gegen Dortmund: Wir haben dort eine Chance zu bestehen. Wir haben gegen die Bayern und in Leverkusen gewonnen. Wenn wir als Kollektiv an unsere 100 Prozent kommen, wenn wir die Willenskraft besitzen, was holen zu wollen, dann haben wir eine Chance. Niemand erwartet etwas von uns, wir sind der klare Underdog. Wir fahren trotzdem mit einer breiten Brust und einem mutigen Ansatz dorthin, Fußball zu spielen. Wir brauchen ein klares Mindset, wir müssen wissen, was zu tun ist, als Einzelner und als Kollektiv. Wir müssen auch leiden können, das ist sehr wichtig, aber wir werden unsere Möglichkeiten bekommen.

Zum Startprogramm mit Dortmund, Gladbach und Freiburg: Das sind schon richtige Bretter. Aber ich sehe auch die Chance. Das sind drei Spiele in Folge gegen gute Mannschaften. Aber wir gehen Step by Step. Wir bereiten uns auf jedes Spiel top vor und gehen es mit maximaler Spannung an.

Zur Tabellensituation: Wir haben hinten raus Punkte liegen lassen, das darf uns nicht passieren, das haben wir analysiert. Aber wir haben, nachdem wir unser Spiel ein Stück weit angepasst haben, sehr gute Spiele gezeigt. Das stimmt mich optimistisch. Wir haben jetzt die nötige Breite im Kader, wir kriegen wichtige Spieler zurück wie Niklas Dorsch. Das stimmt mich optimistisch. Wie auch die Bearbeitung der Themen Ballbesitz und tieferes Verteidigen. Da haben wir deutliche Fortschritte gemacht, da haben wir auch im letzten Test gegen Wolfsburg, der für mich entscheidend war, sehr wenig Tormöglichkeiten zugelassen.

Zum mittelfristigen Ziel, Platz zehn in der Bundesliga zu erreichen: Es ist sehr wichtig, eine mittelfristige Vision zu haben. Wir müssen so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen. Darauf liegt der Fokus und dann geht es darum, diese Vision anzustreben.