FC Augsburg

17:53 Uhr

FCA-Trainer Maaßen vor dem Spiel gegen Union: "Wichtig, dass wir bei uns bleiben"

Plus Aufgrund seiner Sieglosserie rückt der FC Augsburg stetig näher an die Abstiegszone heran. Für Trainer Enrico Maaßen kein Grund, mit seinen Spielern allzu hart ins Gericht zu gehen.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Seinen Optimismus hat sich Enrico Maaßen, 39, bewahrt. Wie würde es auch in der Öffentlichkeit wirken, würde er nicht positiv denken. Als Trainer des FC Augsburg ist Maaßen, wie alle seine Kollegen in anderen Vereinen, geradezu verpflichtet, seine Spieler starkzureden. Daher sagt er: "Wir haben es immer noch in der eigenen Hand. Es ist wichtig, dass wir bei uns bleiben." Und es klingt trotzig, als er hinzufügt: "Wir brauchen keine schlechte Stimmung. Wir wollen am Samstag drei Punkte holen, dann sieht die Welt anders aus." Mancher mag sich wundern, wie unaufgeregt die Verantwortlichen und die Spieler dieser Tage wirken. Andererseits: Wenn nicht in Augsburg, wo sonst weiß man, wie es sich anfühlt, in der Schlussphase einer Bundesligasaison noch nicht gerettet zu sein. Mit wenigen Ausreißern nach oben beschäftigt sich der FCA Jahr für Jahr mit der Frage, ob er ein weiteres Mal die Erstklassigkeit bewahren kann.

In der Endphase einer Saison werden Spiele weiterhin durch das Treten des Balles ins Eckige entschieden, mindestens so viel Bedeutung wird allerdings dem Kopf beigemessen. Augsburgs Spieler haben wiederholt Nervenstärke bewiesen, für die jungen Winter-Neuzugänge und Maaßen ist der Existenzkampf in der Bundesliga hingegen ungewohnt. Um seine Spieler in die bestmögliche mentale Verfassung zu bringen, halte er nichts davon, die bisherige Herangehensweise aufzugeben: Fehler würden klar benannt. Natürlich gehe es auch darum, die Spieler zu packen. "Der eine braucht den Arm auf der Schulter, der andere braucht mehr Druck."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen