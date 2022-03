FC Augsburg

vor 43 Min.

FCA-Trainer Markus Weinzierl hofft auf das nächste Zwischenhoch

Plus Die Niederlage des FCA bei Stuttgart war ein herber Rückschlag. Der Druck vor den Spielen gegen Wolfsburg und Mainz ist groß. Und es droht der Ausfall eines wichtigen Spielers.

Von Robert Götz

Als die 14 Feldspieler und drei Torhüter des FC Augsburg am Mittwochvormittag ihre Übungseinheit auf den Trainingsplätzen an der WWK-Arena absolvieren, da passt das Wetter so gar nicht zur sportlichen Lage des Bundesliga-Vereins. Es gibt oft Tage, da pfeift der Wind eklig über das Lechfeld und fegt dann über das fast ungeschützte Trainingsgelände. Kommt der Regen manchmal waagrecht daher. Das würde durchaus passen.

