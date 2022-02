FCA-Trainer Markus Weinzierl ist an Covid 19 erkrankt

Markus Weinzierl ist mit dem Coronavirus infiziert. Gegen Freiburg wird der Coach des FC Augsburg nicht auf der Bank sitzen.

Der FC Augsburg muss in den kommenden Tagen auf Trainer Markus Weinzierl verzichten. Ein PCR-Test des Trainers fiel positiv. Der 49-Jährige befindet sich mit leichten Symptomen in häuslicher Isolation, wie der Klub mitteilte. Weinzierl wird damit sein Team beim Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht an der Seitenlinie stehen.

Weinzierl hatte das Team bei der 2:3-Niederlage am Samstag bei Borussia Mönchengladbach noch betreut. Die Mannschaft flog nach am Abend von Düsseldorf aus zurück. Nach einem positiven Schnelltest, der am Sonntag in der täglichen Testung der Mannschaft aufgetreten war, wurde dieses Ergebnis in der Zwischenzeit durch einen PCR-Test bestätigt. Auch ein weiteres Mitglied des Funktionsteams wurde positiv getestet. Alle anderen Tests von Spielern und Mitgliedern des Trainer- und Funktionsteams waren negativ.

Markus Weinzierl hat Corona: Co-Trainer vertreten ihn

Beide Infizierten haben sich in häusliche Isolation begeben und werden laut Verein die vorgeschriebenen Quarantäne-Regelungen entsprechend einhalten. Daher wird Markus Weinzierl nicht nur in dieser Trainingswoche, sondern auch beim kommenden Heimspiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 19. Februar, 15.30 Uhr) fehlen.

Seine Aufgaben werden von den Co-Trainern Reiner Maurer, Tobias Zellner und Jonas Scheuermann übernommen. „Wir haben die Aufgaben innerhalb des Trainerteams schon klar aufgeteilt, so dass die Vorbereitung auf das Spiel und die Abläufe am Spieltag auch ohne mich bestmöglich geregelt sind. Ich habe vollstes Vertrauen in mein Trainerteam und die Mannschaft, die diese Situation gemeinsam meistern werden“, wird Markus Weinzierl, der aktuell leichte Erkältungssymptome aufweist, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Vor gut zwei Jahren fehlte beim FC Augsburg schon einmal der Cheftrainer

Gut möglich, dass Tobias Zellner am Samstag beim Spiel das Sagen hat. Er vertrat zum Beispiel am 16. Mai 2020 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auch den damaligen Trainer Heiko Herrlich, der damals nach seinem Verstoß gegen die Hygiene-Regeln der DFL auf ein Spiel freiwillig verzichtet hatte. Herrlich hatte damals das Mannschaftshotel zu einem kurzen Einkauf verlassen, was verboten war.

