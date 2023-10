FCA-Trainer Thorup gibt Torhüter Dahmen keine Einsatzgarantie

Mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim steht Jess Thorup vor seiner ersten Herausforderung mit dem FC Augsburg. So will der Trainer die eklatante Auswärtsschwäche beenden. Wer im Tor steht, lässt er offen.

Viel Zeit hatte Jess Thorup nicht, um sich an seinem neuen Arbeitsplatz zurechtzufinden. Andererseits ist es der neue Trainer des FC Augsburg als Teil des Fußballgeschäfts gewohnt, sich schnell auf die Begebenheiten bei einem anderen Klub einzustellen. Sein erstes Pflichtspiel wird gleich ein bedeutendes sein: In der Partie beim 1. FC Heidenheim (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN) kann der FCA (fünf Punkte) den Gastgeber (sieben Punkte) in der Tabelle der Fußball-Bundesliga überholen. Das sagt Thorup, 53, vor dem Spiel …

… zu seinen ersten Eindrücken mit der Mannschaft:

"Es waren ein paar heftige Tage hier. Ich habe einen super Eindruck von der Mannschaft bekommen. Sie haben gute Laune, kommen früh und gehen spät. Wir haben viele Dinge auf dem Platz gemacht, einiges für den Kopf, vieles in taktischen Dingen. Habe probiert, die Spieler so viel wie möglich dorthin zu bringen, wo ich sie hinbekommen möchte. Die Spieler in der kurzen Zeit kennenzulernen, war schwierig. Ich habe mit einzelnen Spielern im Büro gesprochen, aber mit den meisten nur kurz auf dem Platz. Ich werde in den nächsten Wochen mit allen sprechen, dafür war jetzt nicht die Zeit. Für mich geht es nur über den Menschen."

… zu den Dingen, die für ihn jetzt wichtig sind:

"Wir müssen jetzt eine Kultur bauen, wie wir zusammen die nächsten Schritte machen können. Wichtig ist jetzt, wie wir uns auf dem Platz zeigen. Mentalität, kämpfen, Einsatz – das kann jeder. Das muss ich von jedem sehen. Ich hoffe, dass wir Veränderungen im Spielaufbau und im Pressing sehen. Für mich ist die Denkweise offensiv mit, aber auch ohne Ball. Wir haben viel gegen den Ball geübt. Wir haben die ersten sieben Spiele nicht zu null gespielt. Da können wir ansetzen. Ich werde den Spielern so viel wie möglich helfen, was zu tun ist. Aber am Ende müssen die Spieler selbst auf dem Platz spielen. Ich werde nicht Playstation mit ihnen spielen, sie müssen selbst auf dem Platz entscheiden."

Lesen Sie dazu auch

… zum Personal gegen Heidenheim:

"Ruben Vargas (Adduktorenverletzung, d. R.) hat heute einen Scan gehabt. Wir müssen wissen, was da los ist. Er war heute mit einem Physiotherapeuten auf dem Platz. Das wird schwierig fürs Wochenende. Kevin Mbabu (Adduktorenverletzung, d. R.) ist noch nicht dabei. Arne Maier hat gut trainiert. Masaya Okugawa und Japhet Tanganga haben die Chance, im Kader zu sein. Sie haben die ganze Woche mittrainiert. Ermedin Demirovic wird Kapitän bleiben."

… zu einem möglichen Wechsel auf der Torhüterposition:

"Ich muss sagen, als neuer Trainer habe ich das Gefühl, dass alles neu beginnt. Ich habe viel Gutes von allen drei Torhütern gesehen. Wer am Sonntag im Tor steht, würde ich hier nicht sagen. Es gibt für keinen Torhüter eine Einsatzgarantie."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

… zur Spielvorbereitung:

"Ich habe allen gesagt, wie ich die Spielvorbereitung möchte. Wir fahren nicht einen Tag früher nach Heidenheim, sondern bleiben am Samstag hier und trainieren. Am Sonntag fahren wir ins Tageshotel, dann zum Stadion, um das Spiel zu gewinnen."

… zum Spiel in Heidenheim:

"Ich habe nur eine Hoffnung: das Spiel zu gewinnen. Ich freue mich, die Spieler gegen einen Gegner auf dem Platz zu sehen. Es geht jetzt darum, Selbstvertrauen zu bekommen. Das bekommst du am besten über Siege. Damit wollen wir am Sonntag anfangen. Obwohl ich großen Respekt dafür habe, was Heidenheim geschafft hat. Eine sehr kompakte, physisch starke Mannschaft. Gegen sie zu spielen, ist sehr gefährlich. Das wird ein schwieriges Spiel. Ich habe viele Spiele von Heidenheim angeschaut, wo die Stärken und Schwächen liegen. Der Fokus liegt aber nur auf uns, nicht so sehr auf dem Gegner."

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.